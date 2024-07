Strahlender Sonnenschein und steigende Temperaturen: Das Wetter in Sant Joan, Mallorca (24.07.2024 - 31.07.2024)

Wetteraussichten für Sant Joan: Eine Woche voller Sonne!

Die sonnenverwöhnte Gemeinde Sant Joan auf Mallorca präsentiert sich auch in dieser Woche von ihrer schönsten Seite. Mit reichlich Sonnenschein und blauem Himmel dominieren ideale Bedingungen für alle Sonnenanbeter und Urlauber. Die Sommerhitze setzt sich in den nächsten Tagen nahtlos fort.

Wetterentwicklung: Hochsommerlich warm in Sant Joan

Wetterentwicklung: Hochsommerlich warm in Sant Joan Zum Beginn dieser Wetterwoche, am Mittwoch, den 24. Juli 2024, können wir uns über einen klaren Himmel und Spitzenwerte von 33°C freuen. Eine leichter Brise mit 8 km/h bietet eine angenehme Erfrischung an diesem heiteren Tag. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei gemächlichen 28%, während der Luftdruck stabil bei 1017 hPa verharrt.

Der darauffolgende Donnerstag und Freitag treten in ähnliche Fußstapfen mit strahlendem Sonnenschein und Höchsttemperaturen von 32°C. Das Wetter zeigt sich von seiner beständigen Seite, und die geringen Winde von 7 bzw. 5 km/h sorgen für perfekte Bedingungen, um die malerische Umgebung Sant Joans zu erleben.

Am Wochenende klettert das Thermometer weiter nach oben

Am Wochenende klettert das Thermometer weiter nach oben Das Wochenende hält ebenfalls nichts als reines Sommerwetter mit klarem Himmel parat. Tempo nimmt auch das Thermometer auf, das am Samstag auf 34°C und am Sonntag auf heiße 38°C steigt. Mit einer Feuchtigkeit von nur 14% am Sonntag bietet das Klima eine trockene heiße Atmosphäre, die zum Entspannen unter freiem Himmel einlädt.

Der Höhepunkt der Wärmeentwicklung wird zu Beginn des neuen Monats erreicht. Am Montag, dem 30. Juli 2024, erlebt Sant Joan glühend heiße 40°C, die auch am darauffolgenden Dienstag anhalten – ein echter Hochgenuss für jeden Sommerliebhaber. Allerdings darf sich auf einen Wetterumschwung eingestellt werden, da am letzten Tag des Monats moderate Regenfälle für eine Abkühlung sorgen könnten.

mallorcazeitung.es

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 24.7.2024, 01:40:01. +++