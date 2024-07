Wetterausblick Maria de la Salut (24.07.24 bis 31.07.24): Glühende Hitze mit klarem Himmel vorausgesagt

Die Hochsommertemperaturen setzen sich in Maria de la Salut weiterhin durch

Während sich viele Bewohner und Besucher von Maria de la Salut im Herzen von Mallorca nach einer erfrischenden Brise im heißen Sommermonat sehnen, lässt der sonnige Glanz der Region nicht nach. Im Zeitraum vom 24. Juli bis zum 31. Juli 2024 dürfen Sie sich auf temperaturenreiche Tage mit Mercurs Säule im kontinuierlichen Aufstieg vorbereiten.

Eine Woche voller Sonnenschein und ansteigender Temperaturen

Den Beginn unseres 7-tägigen Wetterberichts für Maria de la Salut machen klare, azurblaue Himmel und eine vorherrschende Hitze, die am 24. Juli mit 36°C ihren Anfang nimmt und am 31. Juli mit einem Höhepunkt von sengenden 41°C abschließt. Diese Tage wecken zweifelsfrei die Lust auf ein kühlendes Bad im Meer oder das Verlangen nach einer schattigen Ruhepause unter einem der malerischen Olivenbäume der Region.

Leichter Wind begleitet die strahlende Sonne

Begleitet werden diese hochsommerlichen Verhältnisse von einem sanften, aber wenig abkühlenden Wind, der über die Woche hinweg zwischen 3 und 7 km/h weht. Die Hoffnung auf eine frische Brise trügt hierbei etwas, aber lässt die Abendstunden dennoch behaglich erscheinen, insbesondere während des Sonnenuntergangs, der jeden Tag fast eine Minute früher eintritt - von 19:08 Uhr am 24. Juli bis zu 19:01 Uhr am 31. Juli.

Luftfeuchtigkeit und Luftdruck messen sommerliche Werte

Die Luftfeuchtigkeit gestaltet sich erbarmlich gegenüber der Haut: Sie schwankt während dieser Woche im Bereich von 10% bis 35%, was einerseits eine geringe Schwüle bedeutet, andererseits jedoch zur Folge hat, dass man sich leicht von der anhaltenden Hitze trocknen lässt. Die Luftdruckverhältnisse halten sich dazu mit Werten zwischen 1011 und 1019 hPa stabil und weisen auf stabile Wetterlagen hin.

Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang - Strahlender Sommer in Maria de la Salut

Die frühen Morgenstunden empfangen ihre Besucher in Maria de la Salut mit einem frühen Sonnenaufgang, der um 4:39 Uhr am 24. Juli beginnt und allmählich auf 4:46 Uhr am 31. Juli vorrückt. Eine ideale Gelegenheit, um die angenehmere Kühle des Tages in dieser Zeit zu genießen oder einem bezaubernden Sonnenaufgang beizuwohnen.

Wettervorhersage im Detail

Ob Baden im Strandbereich oder das Entdecken der ländlichen Schönheit von Maria de la Salut - das Wetter stellt sich als perfekter Begleiter für sämtliche Aktivitäten heraus. Denken Sie jedoch immer daran, ausreichend Wasser zu sich zu nehmen und den Schutz vor Sonnenstrahlung nicht zu vernachlässigen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 24.7.2024, 01:35:40. +++