Wetteraussichten in Montuïri, Mallorca: Eine Woche strahlender Sonnenschein und hohe Temperaturen (24.7.2024)

Sommerhitze pur: Die Wettervorhersage für Montuïri vom 24.07. bis zum 31.07.2024

Mallorca / MontuïriMontuïri - In der zauberhaften Gemeinde Montuïri auf Mallorca werden die nächsten Tage von hohen Temperaturen und klarem Himmel dominiert. Während der letzten Juliwoche dürfen sich Einheimische und Touristen gleichermaßen auf eine Zeit freuen, in der Sonnencreme und Sonnenhut unverzichtbare Begleiter sind.

Ein strahlendes Wetter wartet auf Sie in Montuïri

Zum Auftakt der Woche am Mittwoch, den 24. zu machen.

Durchgängiger Sonnenschein und beachtliche Hitze

Der darauf folgende Donnerstag, Freitag und Samstag mögen in Hinsicht auf das Wetter wie aus dem Bilderbuch erscheinen für all diejenigen, die sich nach Sommerhitze sehnen. Temperaturen von jenseits der 35 Grad Celsius erwarten Sie, ein sicheres Zeichen dass der Hochsommer in Montuïri in voller Blüte steht.

Höhepunkt der Hitze zum Monatsende

Das Thermometer steigt stetig an und erreicht seinen Höhepunkt zu Beginn der neuen Woche: Erwarten Sie am Sonntag, den 29. Juli, und Montag, den 30. Juli, brillanten Sonnenschein mit Spitzenwerten von bis zu 40 Grad Celsius. Diese Tage versprechen, die heißesten des Monats zu sein, mit einer extrem niedrigen Luftfeuchtigkeit, die unter die 15 Prozent Marke fällt.

Der Monat beschließt jedoch seinen Lauf am Dienstag, den 31. Juli, mit einem weiteren sonnigen Tag. Eine Spitze von 41 Grad Celsius und eine beinah indiskutable Luftfeuchtigkeit von nur 8 Prozent schließen die Woche beispiellos trocken und heiß ab.

Fazit: Intensive Sonnenstunden & Hitze

Zusammenfassend steht den Inselbewohnern und Besuchern von Montuïri eine intensive Sommerwoche bevor. Mit kontinuierlichem Sonnenschein von Tagesanbruch bis Sonnenuntergang und außergewöhnlicher Hitze wird empfohlen, auf ausreichend Sonnenschutz und Hydratation zu achten, um die sommerlichen Tage in Mallorca sorglos genießen zu können.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 24.7.2024, 01:36:31. +++