Heiß und ungetrübt: Das Sommerwetter in Selva (25.07.24-01.08.24)

Strahlender Sonnenschein und Sommerhitze in Selva

Während wir uns in die Hochsaison auf Mallorca vertiefen, präsentiert sich das Wetter in Selva von seiner strahlendsten Seite. Die Wetterprognose vom 25. Juli bis zum 1. August 2024 verspricht ungetrübtes Sommerglück mit Temperaturen, die das Thermometer klettern lassen.

Sonnenanbeter kommen voll auf ihre Kosten

Den Auftakt macht der 25.07.2024 mit einem herrlich klaren Himmel und einer Temperatur von 35°C. Nicht nur die Sonne lacht, sondern auch alle Fans von Sommer, Sonne und Meer. Bei einer sanften Brise von 4 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 25% ist der Tag ideal für sämtliche Aktivitäten im Freien.

Am 26.07.24 bleibt es mit 34°C und ebenso klarer Sicht beständig sommerlich. Es ist perfekt für Wasseraktivitäten oder fürs Sonnenbaden an Mallorcas traumhaften Stränden geeignet.

Mildere Winde und laue Sommernächte

Die folgenden Tage bis zum 31.07.24 zeigen ein konsistentes Bild maximaler Sommertemperaturen mit Spitzenwerten von bis zu 39°C. Der geringe Wind sorgt für eine angenehme Brise, während die Luftfeuchtigkeit von 17% eine trockene Hitze verspricht. Die Abende in Selva sind für romantische Spaziergänge wie gemacht, wenn sich die Hitze des Tages mildert.

Gemäßigte Sommerwinde zum Monatsende

Zum Ende unseres Sommerwetterberichts bestätigt der 01.08.24 das großartige Wetter mit klarstem Himmel und 39°C. Die Sommerbrise lädt ein, die vielfältigen Landschaften Selvas zu erkunden oder einfach nur die Natur zu genießen.

In dieser Woche erleben wir die Magie eines mediterranen Sommers in Selva, mit langen Tagen, die mit Sonnenaufgängen ab 4:41 Uhr beginnen und in atemberaubenden Sonnenuntergängen gegen 19:08 Uhr gipfeln.

Fazit

Selva zeigt sich von seiner prächtigsten Seite und offeriert Urlaubern wie Einheimischen ideale Bedingungen für einen unvergesslichen Sommer. Packen Sie Ihre Sonnenbrille ein und bereiten Sie sich auf eine Woche voller Sonnenschein und Wärme vor, begleitet von einer leichten, angenehmen Brise.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 25.7.2024, 00:45:50. +++