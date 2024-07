Hitzewelle erreicht Palma: Die Wetterprognose für die letzte Juliwoche und den Einstieg in den August (25.7.2024)

Hitzewelle in Palma: Strahlender Sonnenschein und Temperaturen über 30°C

Das Wetter in Palma zeigt sich von seiner strahlendsten Seite und die Sommerhitze erreicht die Inselhauptstadt Mallorcas mit Höchstwerten, die für die kommende Woche konstant über der 30°C-Marke liegen. Eine ideale Zeit für Sonnenanbeter und alle, die das mediterrane Klima lieben.

Sonne pur über Palma: Klare Himmel und angenehme Winde

Beginnend mit dem 25. Juli 2024, erwarten uns in Palma durchgehend klare Himmel, die nur am 27. Juli von vereinzelten Wolken durchbrochen werden. Auch wenn das Quecksilber auf bis zu 35°C steigt, sorgen leichte Winde für eine angenehme Brise, die die hohen Temperaturen erträglicher machen. Die Luftfeuchtigkeit bleibt mit Werten zwischen 29% und 45% verhältnismäßig niedrig, und der Luftdruck bewegt sich im gewohnt stabilen Bereich.

Abendliche Temperaturen und Entspannung am Meer

Die Abendstunden in Palma versprechen ebenfalls milde Temperaturen, die nach Sonnenuntergang, der jeweils zwischen 19:08 und 19:02 Uhr stattfindet, für erholsame Nächte sorgen. Perfekte Bedingungen also, um den Tag in einem der zahlreichen Restaurants oder Cafés ausklingen zu lassen oder einen abendlichen Spaziergang entlang des Strands zu genießen.

Wettervorhersage im Detail: Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang

Die kommende Woche in Palma verspricht somit ideale Bedingungen für alle Aktivitäten im Freien. Ob Strandbesuche, Wandern, Radfahren oder Sightseeing – das Wetter ist auf Ihrer Seite! Vergessen Sie allerdings nicht den Sonnenschutz, denn die Sonne hat auch im Schatten Kraft.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 25.7.2024, 00:39:29. +++