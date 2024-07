Hitzewelle in Binissalem: Sonnige Aussichten mit hohen Temperaturen für die kommende Woche (25.7.2024)

Aktuelle Wetterlage in Binissalem: Hochsommerliches Wetter am Horizont

Die kommende Woche verspricht in Binissalem trockene und sonnige Tage - eine echte Sommervorstellung, perfekt für alle Sonnenanbeter und Outdoor-Aktivisten. Unsere Wetterprognose lässt keinen Raum für graue Wolken, denn vom 25. Juli bis zum 1. August 2024 dominiert ein klarer Himmel das Wettergeschehen.

Temperaturanstieg: Binissalem heizt sich auf

Die Temperaturen steigen in der nächsten Woche gleich mehrere Stufen hinauf und erreichen ihren Höhepunkt mit knackigen 40°C am 30. Juli 2024. Die Hitze wird durch eine geringe Windstärke von 2 bis 4 km/h nur wenig gemildert, und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf Spitzenwerte von knapp über 10%, was die kommenden Tage zu einer besonders heißen Phase macht.

Hinweis zur Sonnenschutz: UV-Index beachten

Bei so viel Sonnenschein sollten Besucher und Einheimische den UV-Index nicht vernachlässigen, um Hautschäden vorzubeugen. Eine hochwertige Sonnencreme, eine Kopfbedeckung sowie ausreichend Flüssigkeitsaufnahme sind ratsam, um die sommerlichen Tage in BinissalemBinissalem rundum genießen zu können.

Abendlicher Ausklang: Sonnenuntergänge in Binissalem

Die Sonnenuntergangszeiten variieren in dieser Woche und bieten jedem die Möglichkeit, den Tag mit einem spektakulären Naturschauspiel ausklingen zu lassen. Beginnend um 19:08 Uhr am 25. Juli verkürzt sich die Abenddämmerung bis zum 1. August auf 19:01 Uhr. Ein Hinweis auf das nahende Ende des Hochsommers?

Detailed 7-Tage-Wettervorhersage für Binissalem

