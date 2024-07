Hitzewelle trifft Sencelles: Die Wetteraussichten für die letzte Juliwoche 2024 (25.7.2024)

Sommerhitze in Sencelles: Rekordtemperaturen erwartet

Sencelles, ein zauberhaftes Dorf im Herzen Mallorcas, steht am Rande einer außergewöhnlichen Hitzewelle. Die kommende Woche verspricht, die Einwohner und Besucher mit strahlendem Sonnenschein und rekordverdächtigen Temperaturen zu beglücken. Das Thermometer klettert Tag für Tag in die Höhe und stellt die Bewohner bevorstehend auf eine Probe mit extremer Sommerhitze.

Wetterprognose: 25. Juli bis 1. August 2024

Ab Donnerstag, den 25. Juli 2024, zeigt sich das Wetter in Sencelles von seiner heißen Seite. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag mit 35°C einen beachtlichen Wert, während ein leichter Wind mit nur 5 km/h kaum für Abkühlung sorgt. Der Himmel präsentiert sich klar, was ein Maximum an Sonnenstunden ermöglicht.

Freitag, den 26. Juli, dürfen wir eine weitere Steigerung auf 36°C erwarten. Der fast stille Wind bringt lediglich eine Brise von 2 km/h. Ein ungetrübter Himmel garantiert auch an diesem Tag ungebremste Sonneneinstrahlung für alle Sonnenanbeter.

Am Samstag, den 27. Juli, gesellen sich ein paar vereinzelte Wolken zum ansonsten blauen Himmel, wobei die Quecksilbersäule auf 38 Grad ansteigt. Der Wind bleibt mit 5 km/h weiterhin mäßig, und die extrem niedrige Luftfeuchtigkeit von 11% signalisiert sehr trockene Bedingungen.

Der Sonntag, 28. Juli, legt noch einmal nach: Wir sehen Spitzenwerte von 39°C bei geringfügiger Bewölkung. Die geringe Luftfeuchtigkeit und der leichte Wind zeigen sich auch heute.

Die Intensität des Sommers verstärkt sich am Montag, den 29. Juli. Der Tag verspricht mit einer Höchsttemperatur von 40°C und einem wolkenlosen Himmel extreme Bedingungen, was besondere Vorsicht beim Sonnenschutz erforderlich macht.

Dienstag, der 30. Juli, markiert den Höhepunkt der Hitze mit 41°C und unveränderter Wetterlage: ein klarer, fast stiller Himmel. Die durchgehend geringe Luftfeuchtigkeit wird fortgesetzt.

Zum Ende des Monats, am Mittwoch, den 31. Juli, können die Einwohner von Sencelles ein minimal milderes Wetter genießen; es herrschen immer noch hohe 40°C.

Der Trend bleibt auch anfangs August klar. Am Donnerstag, den 1. August, dürfen wir uns auf 39°C einstellen, abermals bestimmt von strengem Sonnenschein und einem sanften Lufthauch.

Tipps für die bevorstehende Hitzeperiode in Sencelles

Es ist ratsam, in dieser Zeit den Tag über körperliche Aktivitäten zu limitieren, viel Flüssigkeit zu sich zu nehmen und den Schatten aufzusuchen. Der UV-Index erreicht Spitzenwerte, daher ist ein hochwertiger Sonnenschutz essentiell. Beachten Sie auch die hohen Temperaturen und den klaren Himmel in Ihren Abendplänen, denn die Temperaturen sinken auch nach Sonnenuntergang nur langsam.

