Hochsommerliches Wetter in Costitx: Eine Hitzewelle der Extraklasse erwartet Mallorca (25.7.2024)

Sonnenschein pur und rekordverdächtige Temperaturen in Costitx

Die Sommerhitze auf Mallorca erreicht in Costitx neue Spitzenwerte. Strahlend blauer Himmel und Sonnenschein pur prägen das Bild in den nächsten Tagen. Ab dem 25. Juli 2024 zeigen die Thermometer Werte, die einen nicht nur ins Schwitzen bringen, sondern auch zur Abkühlung in den nahegelegenen Buchten einladen.

Wettertrend für Costitx: Höchsttemperaturen bis zu 41 Grad

Wettertrend für Costitx Die Einwohner und Besucher von Costitx können sich auf eine Woche voller Sonnenschein und heißen Sommertagen vorbereiten. Eine erfrischende Brise begleitet die extrem hohen Temperaturen, die in dieser Woche bis zu 41 Grad erreichen.

Strahlender Sonnenschein vom 25. Juli bis zum 1. August 2024

Der Himmel über Costitx bleibt die gesamte Woche hindurch beinahe wolkenfrei. Ab Mitte der Woche, speziell am 27. Juli, steigen die Temperaturen nochmals an und erreichen bis zum Wochenende konstant die 40-Grad-Marke. Die Quartiersbewohner sollten Sonnenschutz und ausreichende Flüssigkeitszufuhr hoch priorisieren.

Die Windverhältnisse bleiben mit 3 bis 6 km/h eher sanft und sorgen für eine leichte, willkommene Erfrischung. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf bemerkenswert niedrige 12 bis 23 Prozent, was die Hitze zwar trocken, aber umso intensiver erscheinen lässt. Unter diesen Bedingungen ist ein umsichtiger Umgang mit der Sonnenexposition sowie eine angepasste Tagesplanung ratsam.

Lange Tage garantieren maximale Freizeitmöglichkeiten, wobei die Sonnenaufgänge bereits ab 4:41 Uhr für frühe Aktivitäten einladen und die Sonnenuntergänge erst gegen 19 Uhr einkehren, was laue Sommerabende verspricht.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 25.7.2024, 00:29:28. +++