Prognose: Sonnige Sommerwoche in Alcúdia, Mallorca, mit Temperaturen über 30 Grad (25.7.2024)

Hochsommer in Alcúdia: Klare Himmel und strahlende Sonne dominieren

Die bevorstehende Woche verspricht den Einwohnern und Besuchern von Alcúdia auf Mallorca eine wahre Sommeridylle. Mit klarem Himmel und kontinuierlich steigenden Temperaturen, die über der 30-Grad-Marke liegen, wird es die perfekte Zeit sein, um die zahlreichen Sonnenstunden am Strand zu genießen oder die malerische Stadt und ihre Umgebung zu erkunden.

Sonnige Aussichten für Alcúdia – Ein Tag für Tag Überblick

Beginnend mit dem 25. Juli 2024, verwöhnt Alcúdia seine Gäste mit einem Maximum von 30 Grad Cesius unter einem klaren Himmelszelt, während der Wind leicht mit nur 7 km/h weht. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 49% und einem Barometerstand von 1013 hPa verspricht dieser Tag beständige sommerliche Verhältnisse.

Der folgende Tag, 26. Juli, bleibt weiterhin hochsommerlich warm mit einem Maximum von 28 Grad Celsius und klarer Himmel wird erneut nicht durch Wolken getrübt. Laut Wettervorhersage ist nur ein leichtes Lüftchen mit einer Geschwindigkeit von 6 km/h zu spüren.

Am 27. Juli ziehen ein paar vereinzelte Wolken auf, doch die Sonne behält mit 31 Grad Celsius die Oberhand. Der Wind frischt etwas auf und bläst mit 8 km/h, während der Wochenausklang mit nahezu gleichbleibenden Bedingungen fortfährt: Am 28. und 29. Juli kann man bei nur leichten Wolken und Temperaturen von durchgehend 31 Grad Celsius und einem schwachen Wind von 6 beziehungsweise 5 km/h die Seele baumeln lassen.

Die Temperaturen bleiben stabil bis zum Ende der Woche; so werden am 30. Juli wieder strahlend blaue Himmel und 31 Grad Celsius vorhergesagt. Die Luftfeuchtigkeit fällt auf erfrischende 42%, was für angenehm trockene Verhältnisse trotz der Hitze spricht.

Den krönenden Abschluss bildet der 31. Juli und 1. August, an denen die Quecksilbersäule die 33- beziehungsweise 34-Grad-Marke erreicht. Einheitlich klar bleibt der Sky über Alcúdia und die Winde flaue 5 km/h versprechen ungestörte Sonnenbäder oder die perfekten Bedingungen für Wassersportaktivitäten.

Es ist allgemein eine perfekte Woche für alle Sonnenanbeter und solche, die es werden möchten. Vergessen Sie jedoch nicht auf den entsprechenden Sonnenschutz, denn die UV-Strahlung wird in solch klaren Lagen hoch sein.

Highlights der Wetterwoche in Alcúdia

Genießen Sie die sommerliche Pracht Mallorcas in Alcúdia und nutzen Sie die warmen Temperaturen für alle erdenklichen Sommeraktivitäten, während Sie von einem nahezu perfekten Wetter gesegnet sind.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 25.7.2024, 00:20:51. +++