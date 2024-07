Sommerhitze auf Mallorca: Eine Woche lang Sonnenschein und hohe Temperaturen in Montuïri (25.7.2024)

Mallorcas Hitzewelle: Montuïri voraussichtlich mit Spitzenwerten von bis zu 40 Grad

Die Sommerhitze hat Mallorca fest im Griff, und besonders die Gemeinde Montuïri erlebt gerade eine Serie von außergewöhnlich heißen Tagen. Der makellos blaue Himmel und die strahlende Sonne sind über Montuïri keine Seltenheit, doch die kommenden Tage versprechen, was Temperatur und Klarheit des Himmels angeht, noch eine Schippe draufzulegen.

Montuïri erwartet rekordverdächtige Temperaturen

Am heutigen Tag, dem 25. Juli 2024, startet die Hitzeperiode mit Werten um die 34 Grad Celsius, einem klaren Himmel und einem angenehm leichten Wind von 6 km/h. Mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 26% und einem Luftdruck von 1013 hPa bleibt die Atmosphäre warm und trocken. Die Sonne begrüßt Montuïri bereits um 4:41 Uhr am frühen Morgen und wird bis um 19:07 Uhr am Abend scheinen.

Hochsommerliche Verhältnisse setzen sich fort

In den darauf folgenden Tagen setzen sich die hochsommerlichen Verhältnisse weiter fort. Am 26. Juli erreichen wir leicht höhere Werte von 35 Grad, begleitet von einem kaum spürbaren Wind und einer gleichbleibenden Luftfeuchtigkeit; Ähnliches gilt für den 27. Juli, an dem vereinzelte Wolken am Himmel erscheinen könnten, ohne jedoch Abkühlung zu bringen, denn die Temperaturen klettern auf 36 Grad.

Wochenende verspricht Höchsttemperaturen

Zum Wochenende hin schnellen die Temperaturen noch weiter in die Höhe. Der 28. Juli und 29. Juli versprechen mit 36 Grad beziehungsweise 39 Grad die ersten Höhepunkte dieser hitzigen Periode. Am Ende des Monats, dem 30. und 31. Juli, erreicht die Hitze mit rund 40 Grad ihren vorläufigen Höhepunkt unter einem weiten, klaren Himmel.

Abkühlung? Noch nicht in Sicht!

Mit Beginn des Augusts lässt die Hitze geringfügig nach, dennoch bleibt es mit 38 Grad am 1. August überaus warm. Die Windverhältnisse bleiben weiterhin schwach, wodurch es kaum zu einer spürbaren Abkühlung kommt.

Die einzigartige Atmosphäre dieser außergewöhnlichen Sommertage lädt sowohl Einheimische als auch Besucher zu langen Abenden im Freien und zur Erkundung der kulturellen Highlights von Montuïri ein. Dennoch sollte man nicht vergessen, ausreichend Wasser zu trinken, Schattenpausen einzulegen und die Haut vor der intensiven Sonne zu schützen.Montuïri

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 25.7.2024, 00:38:27. +++