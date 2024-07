Sonnige Aussichten: Traumhaftes Sommerwetter für Son Servera (25.07.2024 - 01.08.2024)

Perfektes Strandwetter auf Mallorca: Son Servera im Sommerglanz

Die kommende Woche hält für Einheimische und Urlauber in Son Servera, einem der charmantesten Orte Mallorcas, ein absolutes Sommermärchen bereit. Klares, azurblaues Himmelsgewölbe und angenehme sommerliche Temperaturen zeichnen die Wetterprognose für den Zeitraum vom 25. Juli 2024 bis zum 1. August 2024 aus.

Ein strahlender Start in die Woche: Son Serveras Wetterprognose

Am Donnerstag, dem 25. Juli 2024, dürfen sich Sonnenanbeter auf glasklaren Himmel freuen. Mit einer Durchschnittstemperatur von 27°C, einer angenehmen Windgeschwindigkeit von 7 km/h, einer Luftfeuchtigkeit von 60 % und einem Luftdruck von 1014 hPa, lädt das Sommerwetter in Son ServeraSon Servera zu zahlreichen Outdoor-Aktivitäten ein. Der Tag beginnt früh, denn bereits um 4:39 Uhr zeigt sich der Sonnenaufgang und verabschiedet sich erst wieder um 19:06 Uhr mit einem romantischen Sonnenuntergang.

Die darauffolgenden Tage, vom 26. Juli bis 31. Juli, bleiben die Temperaturen konstant um die 27°C bis 29°C, was ideale Bedingungen für Erkundungstouren und entspannte Strandtage mit sich bringt. Bei einer relativen Luftfeuchtigkeit, die sich im durchschnittlichen Bereich bewegt, können Sie den typischen mallorquinischen Sommer in vollen Zügen genießen.

Die Höhepunkte der Woche: Hitzetrend und Sternenklare Nächte

Ein besonderer Höhepunkt wird der 1. August 2024 sein, an dem das Quecksilber auf bis zu 31°C klettern wird, begleitet von einem leichten Wind und einer angenehmen Luftfeuchtigkeit von 50 %. Ein klarer, blauer Himmel wird für strahlende Gesichter sorgen – perfekt, um diesen Tag im Freien zu verbringen.

Während der gesamten Woche ist mit wenig bis keinem Niederschlag zu rechnen, was die Planung für jegliche Aktivitäten im Freien, sei es am Strand, beim Wandern oder auf den Golfplätzen von Son Servera, ungemein erleichtert. Gleichzeitig ist durchgehend mit einer milden Brise zu rechnen, was für eine willkommene Abkühlung während der heißesten Tageszeiten sorgt.

Freuen Sie sich auf eine wohltemperierte Woche in Son Servera, in der das Wetter einlädt, die Schönheiten Mallorcas zu entdecken und das Meeresrauschen bis in die Abendstunden zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 25.7.2024, 00:48:43. +++