Sonniges Hochsommerwetter in Escorca: Die kommende Woche verspricht hohe Temperaturen und klaren Himmel (25.7.2024)

Wetterprognose für Escorca: Strahlender Sonnenschein und steigende Temperaturen

Die Sommerhitze steht in den Startlöchern für die Gemeinde Escorca auf der beliebten Baleareninsel Mallorca. In der letzten Juliwoche 2024 klettern die Temperaturen täglich auf über 30°C, ideal für Sonnenanbeter und Wassersportbegeisterte. Der klare Himmel lädt zum Verweilen an den malerischen Stränden ein und verspricht unvergessliche Sonnenuntergänge.

Heute: Reiner Sonnenschein und 31°C

Mit einem temperaturvollen 25. Juli 2024 beginnt die Woche in Escorca, bei hervorragenden 31°C und klarer Himmel. Mit einem sanften Wind von nur 3 km/h, einer relativen Feuchte von 33% und einem atmosphärischen Druck von 1013 hPa wird ein perfekter Tags der Erholung geboten.

Morgen: Kontinuität der sommerlichen Perfektion

Am 26. Juli setzt sich das stabile Wetter mit einem weiteren Tag voller Sonnenschein und angenehmen 31°C fort. Die geringe Windgeschwindigkeit bleibt bestehen, und auch die Luftfeuchtigkeit und der Druck zeigen kaum Veränderung.

Aussichten: Die Hitze steigt weiter

Die darauffolgenden Tage bis zum einschließlich 31. Juli lassen die Temperaturen in Escorca weiter ansteigen, wobei sie am 30.7. ihren Höhepunkt mit sommerlichen 35°C erreichen. Der Himmel bleibt überwiegend wolkenlos, bis auf den 28.7., wenn einige wenige Wolken erwartet werden. Die Windgeschwindigkeiten sind leicht, und die Luftfeuchtigkeit nimmt allmählich ab, was für angenehme Abende und Nächte sorgt.

Beginn des Monats August: Weiterhin strahlender Sonnenschein

Der Auftakt in den August bleibt mit 34°C und unverändert klarem Himmel sommerlich. Die Bedingungen sind ideal für alle Urlaubsaktivitäten und versprechen ein ungetrübtes Vergnügen unter der mallorquinischen Sonne.

Jeder dieser Tage in Escorca beginnt mit einem frühen Sonnenaufgang und endet mit einem späten Sonnenuntergang, was den Einwohnern und Besuchern reichlich Zeit bietet, das idyllische Ambiente der Baleareninsel voll auszukosten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 25.7.2024, 00:30:20. +++