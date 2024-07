Sonniges Wetter und milde Brisen: Ihre 7-Tage-Prognose für Calvià (25.7.2024)

Herrliche Sonnentage voraus: Calvià begrüßt den Sommer

Die kommenden Tage versprechen in CalviàCalvià wahre Wohlfühlmomente unter der Sonne Mallorcas. Mit einer Woche voller klarer Himmel und angenehmen Temperaturen, lädt das Wetter jeden Einheimischen und Besucher dazu ein, das Freiluftleben in vollen Zügen zu genießen.

Sonnenschein und Sommerlaune: Das Wetter vom 25. Juli bis zum 1. August 2024

Am 25. Juli 2024 beginnt die neue Woche in Calvià mit einer angenehmen Mischung aus Sommersonne und lauen Lüftchen. Bei einer Höchsttemperatur von 28 Grad Celsius und einem luxuriösen klarblauen Himmel können Sie Ihre Tage am Strand oder bei einer Wanderung in der wunderbaren Landschaft Mallorcas planen. Mit einem leicht zu bewältigenden Wind von 5 km/h bleibt das Wetter herzlich und einladend.

Den folgenden Tag, den 26. Juli, begrüßt Calvià weiterhin mit einem zauberhaften Himmel. Sowohl die Temperatur als auch die Stimmung steigen geringfügig auf 29 Grad, bei einer fast ebenso geringen Luftfeuchtigkeit von 50%. Der sanfte Wind trägt das Gefühl von Freiheit und Leichtigkeit durch die Straßen.

Die darauffolgenden Tage, einschließlich des 27. Juli, präsentieren sich ebenfalls in einem perfekten Sommergewand mit wenigen Wolken und weiterhin hohen Temperaturen. Die Sonne scheint ungehindert und verwöhnt die Einwohner und Besucher von Calvià mit einer konstanten Wärme.

Mit einem Höhepunkt am 28. Juli, klettert das Quecksilber auf 32 Grad. Klarer Himmel, kaum Wind und eine milde Luftfeuchtigkeit signalisieren ideale Bedingungen für jegliche Urlaubsaktivitäten.

29. und 30. Juli: Diese Tage machen keine Ausnahme in der Reihe der Sonnentage und bieten mit 32 Grad Celsius den perfekten Rahmen für lange Strandtage oder ausgedehnte Spaziergänge entlang der malerischen Küstenwege.

Zum Ende des Monats, am 31. Juli, begegnen wir leicht sinkenden Temperaturen von 31 Grad, bevor der 1. August uns weiterhin fest in den Sommermonaten verankert. Trotz einer kleinen Abkühlung bleibt das Wetter freundlich und klar.

Ein Blick in den Himmel von Calvià: Der ideale Sommerurlaub

Während dieser überaus sonnigen Woche bietet sich die Gelegenheit, das strahlende Wetter für Outdoor-Aktivitäten zu nutzen oder einfach die Ruhe und Schönheit dieser beliebten Inselregion zu genießen. Sonnige Aussichten und die milde mediterrane Brise machen Calvià zum perfekten Ziel für einen unvergesslichen Sommer.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 25.7.2024, 00:26:12. +++