Strahlender Sonnenschein und Hitzewelle in Llubí: Ihre 7-Tage-Wettervorhersage (25.7.2024)

Die Hitzewelle setzt sich auf Mallorca fort: Das Wetter in Llubí

Während sich die Insel Mallorca mitten im Hochsommer befindet, können wir in LlubíLlubí eine echte Hitzewelle verzeichnen. Klare Himmel und ansteigende Temperaturen kennzeichnen die Wettervorhersage für die kommende Woche. Bereiten Sie sich auf viele sonnige Tage und hohe Temperaturen um die 40 Grad vor!

Sonnenschein dominiert die Wetterlage in Llubí

Beginnend am 25. Juli 2024, zeigt uns das Thermometer bereits beeindruckende 35°C unter einem weitgehend wolkenlosen Himmel an. Mit einer sanften Brise von nur 6 km/h, einer Luftfeuchtigkeit von 23% und einem Luftdruck von 1013 hPa kann man den Tag perfekt am Strand oder im eigenen Garten genießen.

Der 26. Juli ist ähnlich bezaubernd mit strahlendem Sonnenschein, Höchsttemperaturen von 34°C und einem entspannten Wind von 5 km/h. Eine ideale Gelegenheit, um die vielfältigen Freizeitaktivitäten Mallorcas zu erleben.

Hochsommerliche Temperaturen in Llubí: Der Höhepunkt der Hitzewelle

Die folgenden Tage steigern sich in der Hitze und bringen am 27. und 28. Juli Temperaturen von umwerfenden 37°C. Am 28. sehen wir ein paar vereinzelte Wolken am Himmel, doch diese führen zu keiner Abkühlung und es bleibt weiterhin heiß. Traumhaftes Strandwetter ist also auch Ende Juli auf Mallorca garantiert.

Gegen Ende des Monats, insbesondere am 29. Juli, klettern die Temperaturen höher auf spitze 39°C mit ausnahmslos klarem Himmel - der perfekte Tag für Sonnenanbeter und alle diejenigen, die Sommer in seiner vollen Pracht genießen möchten.

Mallorca bietet Hochsommer vom Feinsten

Zum Ausklang des Monats bleiben die heißen Tage mit 40°C sowohl am 30. als auch 31. Juli bestehen. Die leichte Brise setzt sich fort und sorgt zumindest für ein wenig Bewegung in der schwülen Hitze. Und auch der Start in den August verspricht, mit gleichen Temperaturen und Bedingungen, ebenso heiß zu werden.

Die Sonnenauf- und -untergänge in Llubí verschieben sich in dieser Woche geringfügig von 4:40 Uhr auf 4:47 Uhr bzw. von 19:07 Uhr auf 19:01 Uhr, sodass Sie lange Tage voller Sonnenschein und Wärme erleben können.

Fazit und Empfehlungen

Kurz und knapp, das Wetter in Llubí wird in den nächsten sieben Tagen aller Voraussicht nach keine großen Überraschungen bereithalten. Sorgen Sie für ausreichend Sonnenschutz, suchen Sie nach Möglichkeiten zur Abkühlung und genießen Sie den mediterranen Hochsommer auf Mallorca in all seinen Facetten!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 25.7.2024, 00:34:48. +++