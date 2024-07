Wetter Algaida (25.07.24 bis 01.08.24): Hochsommerliche Hitze mit strahlendem Sonnenschein erwartet

Aktuelle Wetteraussichten für Algaida auf Mallorca

Das malerische Dorf Algaida im Herzen Mallorcas bereitet sich auf eine Welle der hochsommerlichen Hitze vor. Die Einwohner sowie Besucher können sich in der letzten Juliwoche und zu Beginn des Augusts auf strahlendes Wetter mit einem makellosen Himmel und anhaltende Hitze einstellen.

Temperaturen steigen auf Spitzenwerte

Die maximalen Tagestemperaturen bewegen sich ab dem 25. Juli 2024 zwischen 34°C und 38°C, was darauf schließen lässt, dass die Klimaanlagen sowohl in den heimischen vier Wänden als auch in touristischen Einrichtungen auf Hochtouren arbeiten werden. In der Nacht liegen die Temperaturen etwas niedriger, was jedoch die Schwüle nicht bedeutsam mildert.

Am Donnerstag, den 27. Juli, zeigt sich das Thermometer noch gnädig mit 37°C, doch am Freitag steigt das Quecksilber weiter auf 38°C. Der Himmel wird teilweise von vereinzelten Wolken verziert, die jedoch keinen nennenswerten Einfluss auf die Hitze ausüben.

Wind, Luftdruck und Feuchtigkeit

Windgeschwindigkeiten liegen in dieser Periode bei milden 3 bis 6 km/h, was kaum für Abkühlung sorgt. Die Luftfeuchtigkeit bleibt mit Werten um die 20 Prozent erträglich. Zusätzlich weist der Luftdruck stabile Werte um die 1013 bis 1019 hPa auf.

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

Trotz der frühen Sonnenaufgänge, die in dieser Woche zwischen 4:41 Uhr und 4:48 Uhr stattfinden, ist es ratsam, Sonnenschutzmaßnahmen nicht zu vernachlässigen und den Tagesbeginn für längere Aufenthalte im Freien zu nutzen. Der Sonnenuntergang kündigt sich täglich um kurz nach 19:00 Uhr an und bietet eine willkommene Pause von der intensiven Sonneneinstrahlung.

Wetterprognose für die folgenden Tage in Algaida

Wetter am 25. Juli: Heiterer Himmel, 34°C

Wetter am 26. Juli: Klarer Himmel, 35°C

Wetter am 27. Juli: Ein paar Wolken, 37°C

Wetter am 28. Juli: Teils bewölkt, 38°C

Wetter am 29. Juli: Ungetrübter Sonnenschein, 37°C

Wetter am 30. Juli: Sonnenreich, 38°C

Wetter am 31. Juli: Strahlender Sonnenschein, 38°C

Wetter am 01. August: Weiterhin sonnig, 37°C

Fazit zur aktuellen Wetterlage in Algaida

Die Sommerhitze in Algaida zeigt sich in vollem Glanz und bietet ideale Voraussetzungen für alle Aktivitäten, die ein sonniges Gemüt verlangen. Obwohl die Hitze für manche Herausforderungen sorgen mag, verspricht sie ebenso perfekte Bedingungen für ausgedehnte Schwimmtage und laue Sommerabende auf Mallorca. Besucher und Einheimische sollten dennoch an ausreichend Flüssigkeitsaufnahme und Sonnenschutz denken, um die sommerlichen Tage unbeschwert genießen zu können.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 25.7.2024, 00:21:40. +++