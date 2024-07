Wetter in Andratx: Sonnige Aussichten und milde Brisen vom 25.07.2024 bis 01.08.2024

Das perfekte Sommerwetter für Andratx: Eine sonnige Woche steht bevor

Die malerische Gemeinde Andratx auf Mallorca erwartet in den kommenden Tagen ideales Sommerwetter, das sowohl Einheimischen als auch Urlaubern Zeit im Freien ermöglicht und Entspannung verspricht. Von klarem Himmel und milden Temperaturen bis zu leichtem Sommerregen, die Wettervorhersage für die Woche vom 25. Juli bis 01. August 2024 bietet alles, was man sich von einem Sommer auf der Baleareninsel nur wünschen kann.

Herrliches Wetter und angenehme Temperaturen in Andratx

Der Donnerstag, 25. Juli 2024, empfängt uns mit einem freundlichen Sonnenaufgang um 4:43 Uhr und einem ungetrübten Himmel über Andratx. Die Temperatur wird tagsüber angenehme 26 °C erreichen, und eine leichte Brise mit einer Windgeschwindigkeit von 4 km/h lockert die warme Sommerluft auf. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 65% und einem Luftdruck von 1013 hPa erwartet uns ein ausgesprochen angenehmes Klima.

Der gute Wettertrend setzt sich auch am Freitag, 26. Juli, und Samstag, 27. Juli, mit strahlend blauem Himmel und Temperaturen von jeweils 27 °C fort. Die Windgeschwindigkeiten bleiben gemäßigt bei 3 bzw. 4 km/h. Besonders bemerkenswert ist die Abnahme der Luftfeuchtigkeit am Freitag, was zu noch angenehmerem Wetter führt.

Kurze Abkühlung gefolgt von Sonnenschein pur

Am Sonntag, 28. Juli, dürfen sich die Gäste Andratxs auf eine kurze Abkühlung einstellen. Trotz der sommerlichen Höchsttemperatur von 29 °C wird leichter Regen erwartet, was der naturbelassenen Landschaft Mallorcas zu Gute kommt. Die Regenwolken verziehen sich jedoch schnell, und ab Montag, 29. Juli, setzt sich das heitere Wetter mit klarer Sicht und Höchsttemperaturen um 29 °C fort - perfekt für jegliche Art von Outdoor-Aktivitäten.

Den Abschluss der Wetterprognose bilden ein strahlend blauer Himmel und angenehme 28 °C am Dienstag, 30. Juli, sowie am Mittwoch, 31. Juli. Die Tage starten jeweils mit bezaubernden Sonnenaufgängen kurz vor 5 Uhr morgens und enden mit atemberaubenden Sonnenuntergängen nach 19 Uhr, was jeder Urlaubserinnerung einen goldenen Rahmen verleiht.

Zusammenfassung des Sommerwetters in Andratx

Die gesamte Woche über verspricht das Wetter in Andratx sommerliche Erlebnisse bei beinahe durchgehend klarem Himmel. Lediglich ein kurzer Regenschauer unterbricht die Sonnentage und bietet eine angenehme Abkühlung. Diese Woche ist wie gemacht für Erkundungen der charmanten Straßen Andratxs, Sonnenbäder an der malerischen Küste und laue Sommerabende in den einladenden Lokalen der Region.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 25.7.2024, 00:22:15. +++