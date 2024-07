Wetter in Petra: Sonniger Hochsommer mit angenehmen Brisen vom 25.07. bis 01.08.2024

Sonne pur in Petra: Hochsommerliche Aussichten für Ende Juli und Anfang August 2024

Sommerliche Temperaturen und heiterer Himmel - so präsentiert sich das Wetter in Petra auf Mallorca Urlaubern und Einheimischen in der letzten Juliwoche und zu Beginn des Monats August. Der Wetterbericht verspricht eine Periode voller Sonnenschein und klarer Tage, was die ohnehin charmante Gemeinde zu einem attraktiven Ziel für alle Sonnenhungrigen macht.

Beginnend mit dem 25. Juli 2024, strahlt das Wetter in Petra insbesondere Wärme aus. Mit einem Maximum von 26°C, einer Luftfeuchtigkeit von 29% und einem leichten Wind mit 9 km/h, lädt das Klima zu vielfältigen Freiluftaktivitäten ein.

Belebende Brisen und durchgehend blauer Himmel

Die folgenden Tage offenbaren gleichbleibend heitere Verhältnisse. Der 26. Juli bezaubert mit 28°C und einem sanften Zephyr bei 10 km/h. Am 27. Juli bleibt das Thermometer wiederum bei angenehmen 26°C stehen, die Brise mildert auf 5 km/h ab.

Der Höhepunkt des sommerlichen Hochs erwartet uns am 28. Juli, wo das Quecksilber auf 30°C klettert. Es ist ein idealer Tag für den Strandbesuch oder eine ausgedehnte Wanderung in der ländlichen Umgebung Petras, denn die Luftfeuchtigkeit von 28% und der schwache Wind versprechen größten Komfort unter der mediterranen Sonne.

Die bemerkenswert stabilen Wetterbedingungen halten weiterhin an - mit 28°C und lebhaften 10 km/h Winden am 29. Juli, gefolgt von einem sehr ähnlichen Szenario am 30. Juli und 31. Juli.

Start in den August

Der Auftakt in den August ist ebenfalls von einer klaren Himmelskulisse dominiert. Der 1. August bereichert uns mit 28°C, einer angenehmen Brise von 11 km/h und einer relativen Luftfeuchte von 25%, perfekt für jegliche Urlaubsaktivitäten im Freien.

Ein Blick auf den Himmel über Petra offenbart kaum Wolken - die Sonne bleibt unser treuer Begleiter vom Morgenhimmel, der sich bereits um 02:52 Uhr zeigt, bis zum Sonnenuntergang um 16:32 Uhr oder später, je nach Datumsangabe.

Die Wetterprognose für Petra stimmt positiv und verheißt unbeschwerte Tage auf der beliebten Baleareninsel Mallorca. Sicherlich eine ideale Zeit, um die Schönheiten Petras vollends zu genießen, sei es beim Flanieren durch die historischen Straßen oder beim Verweilen in den einladenden Cafés.

