Wetteraussichten für Consell auf Mallorca: Sonne satt und steigende Temperaturen! (25.07.2024 bis 01.08.2024)

Hitzewelle in Consell: Hochsommerliche Temperaturen bis zu 40 Grad Celsius

Das Wetter in Consell auf Mallorca präsentiert sich von seiner besten Seite und lässt keine Wünsche offen. Mit klarem Himmel und Temperaturen, die in der letzten Juliwoche die 40-Grad-Marke kratzen, befinden wir uns mitten in einer Gluthitze, welche die Insel fest im Griff hat. Diese Tage bieten idealste Bedingungen für all jene, die Sonne in Hülle und Fülle suchen und das sommerliche Mallorca in voller Pracht genießen möchten.

Aktuelle Wetterlage und Tagesverlauf in Consell

Donnerstag, 25. Juli 2024: Der Tag in Consell startet mit 35 Grad Celsius unter einem ungetrübten Himmel. Der Wind weht sanft mit 5 km/h. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 26%, und der Luftdruck liegt bei 1013 hPa. Sonnenaufgang um 4:41 Uhr und Sonnenuntergang um 19:08 Uhr bescheren uns mehr als 14 Stunden reinen Sonnenschein. Die folgenden Tage bleiben ebenfalls der Sonne verpflichtet, mit minimaler Bewölkung und weiter ansteigenden Temperaturen:

Ausblick in den August: Weiterhin sonnig in Consell

Der erste Tag des neuen Monats, Donnerstag, 1. August 2024, lässt ebenfalls keine Wetterkapriolen erwarten: Bei 38 Grad und einem sanften Wind von 4 km/h können Sie den Sommer in vollsten Zügen genießen.

Zusammenfassend erwartet Sie ein idealer Sommer in Consell, heiß und strahlend, perfekt, um die vielen Charmes von Mallorca auszukosten. Ob beim ausgedehnten Sonnenbaden, bei Erkundungstouren quer über die Insel oder einfach nur beim Genuss lokaler Spezialitäten in einem Strandcafé – die kommende Woche verspricht allen Sonnenanbetern perfekte Bedingungen.

