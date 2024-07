Wetterbericht Sant Llorenç des Cardassar (25.07.2024 bis 01.08.2024): Sonnige Aussichten und aufsteigende Temperaturen

Strahlender Sonnenschein und erholsame Wärme: Ihr Wetter in Sant Llorenç des Cardassar

Die lang ersehnten Sommertage sind in Sant Llorenç des CardassarSant Llorenç des Cardassar eingetroffen, und sie bringen eine Hitzeperiode, die ideal für Sonnenanbeter und Freizeitaktivitäten unter freiem Himmel ist. In der Woche vom 25. Juli bis zum 1. August 2024 können Sie mit einigen der angenehmsten Wetterbedingungen rechnen, die typisch für den mallorquinischen Sommer sind.

Sommerglanz und milde Brisen: Tägliche Wetterentwicklung

Beginnend mit dem 25. Juli 2024, begrüßt Sie ein klarer Himmel, mit einer Tageshöchstemperatur von 28°C und einer entspannenden Brise von 6 km/h. Mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 54% und einem Luftdruck von 1014 hPa beginnt die Woche erfrischend und belebend.

Die darauffolgenden Tage bleiben der Linie des perfekten Sommerwetters treu - klarer Himmel und höhere Temperaturen sind das konstante Muster. Insbesondere der 26. und 27. Juli erwarten Sie bei fast identischen Bedingungen hochsommerliche 29°C, ideal um in aller Ruhe die Strände und Küsten von Mallorca zu genießen.

Am 28. Juli verzeichnen wir einen minimalen Anstieg sowohl der Temperaturen als auch der Wolken. Mit wenigen Wolken und einer Spitze von 30°C bleibt das Wetter weiterhin freundlich. Die darauffolgende Woche startet konstant warm und klar, mit 30°C am 29. und 30. Juli und einer angenehmen Abkühlung am Abend.

Die Temperaturen klettern weiter: Höhepunkt der Woche

Highlight der Woche ist der 31. Juli, an dem das Quecksilber auf beachtliche 31°C klettert. Die Luftfeuchtigkeit bewegt sich noch immer im angenehmen Bereich, sorgt für Trockenheit und kühlende Nächte. Mit Beginn des 1. August erreichen wir den Gipfel dieser sommerlichen Wärmeperiode mit 33°C, perfekt für alle, die den Hochsommer Mallorcas in vollen Zügen erleben möchten.

Nutzen Sie das Idealwetter für Ihre Pläne

Nach dem Motto 'Die frühen Vogel genießt den Strand', sollten Sie die frühen Sonnenaufgänge ab 4:40 Uhr nutzen und die besten Plätze sichern. Für Nachtschwärmer erlaubt der späte Sonnenuntergang bis 19:06 Uhr, den Tag in voller Länge auszukosten. Kommen Sie nach Sant Llorenç des Cardassar und lassen Sie sich vom besten des mallorquinischen Sommers verwöhnen!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 25.7.2024, 00:43:08. +++