7-Tage-Wettervorhersage für Ariany, Mallorca: Sonnige Tage und hohe Temperaturen erwarten Sie (26.7.2024)

Aktuelle Wetterlage in Ariany mit strahlendem Sonnenschein

Die kommende Woche in Ariany auf Mallorca verspricht vor allem eines: viel Sonne und steigende Temperaturen. Die Sonnenanbeter und Urlauber können sich freuen, denn das Wetter zeigt sich von seiner schönsten Seite mit einem klaren Himmel und einem lachenden, lockenden Mittelmeer.

Wetterhighlights der Woche in Ariany: Rekordverdächtige Temperaturen

Beginnen wir die Wetterbetrachtung mit dem 26. Juli 2024, an dem sich die Einwohner und Gäste Arianys auf angenehme 32°C einstellen können. Mit einer leichten Brise von 6 km/h, einer relativen Luftfeuchtigkeit von 36% und einem Luftdruck von 1012 hPa startet die Woche mehr als angenehm.

Der 27. und 28. Juli 2024 sind durchgängig von einem klaren Himmel geprägt, und mit Temperaturen von 33°C bleibt das sommerliche Feeling ungetrübt erhalten. Die Windgeschwindigkeit zeigt sich moderat, und die Luftfeuchtigkeit nimmt weiter ab, was für angenehmes Freizeit- und Strandwetter sorgt.

Am 29. Juli 2024 klettert das Quecksilber auf beeindruckende 37°C. Die Hitze vielleicht herausfordernd, aber der kaum vorhandene Wind und die niedrige Luftfeuchtigkeit von 21% machen es erträglich, die Sonne Mallorcas in vollen Zügen zu genießen.

Das Ende des Monats wird mit einem Temperaturhöhepunkt am 31. Juli gekrönt: Schwindelerregende 40°C lassen das Thermometer zum überlaufen bringen. Glücklicherweise bleibt der Wind zurückhaltend, und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf karge 13% ab, sodass die Hitze etwas leichter zu ertragen sein wird.

Der Beginn des neuen Monats weist kleine Erleichterungen auf. Mit 35°C am 1. August 2024 und etwas höherer Luftfeuchtigkeit von 26% fällt die Hitze nicht ganz so intensiv aus. Der 2. August kündigt dann mit 30°C und einem Anstieg der Luftfeuchtigkeit auf 53% das Ende dieser außergewöhnlich heißen Wetterphase an.

Tipps für Hitze-Tage: Bewahren Sie einen kühlen Kopf in Ariany

Während so mancher von der Hitzewelle beglückt sein mag, ist es wichtig, dass Sie ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen und die pralle Mittagssonne meiden. Ein Sprung ins kühle Nass oder ein besuch in einem der vielen schattigen Cafés Arianys können für die nötige Abkühlthey.

