Heiß und Sonnig - Das Siebentage-Wetter für Búger, Mallorca (26.7.2024)

Aktuelle Wetterprognose für Búger auf Mallorca

Die malerische Gemeinde Búger kann sich auf eine strahlend schöne Woche vorbereiten, denn die Hitzewelle rollt auf die Insel zu. Lassen Sie Ihre Sonnencreme nicht hinter sich, denn in den nächsten Tagen wird es sonnig und außergewöhnlich warm.

Das Wetter im Detail

Am Freitag, den 26. Juli 2024, erwartet uns in Búger ein klarer Himmel mit Temperaturen, die auf satte 33 Grad Celsius klettern. Dabei weht nur eine leichte Brise von 5 km/h. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 32% und einem Luftdruck von 1012 hPa bleibt es angenehm.

Der Samstag schickt uns ebenfalls bei 35 Grad und heiterem Himmel ins Wochenende, der Wind bleibt dezent im Hintergrund. Beachten Sie die UV-Strahlung, die sehr hoch ausfallen könnte.

Der Sonntag zeigt sich zwar mit ein paar Wolken am Himmel, allerdings hält sich das Thermometer weiterhin auf 35 Grad. Der Start in die neue Woche verspricht am Montag ebenfalls optimales Sommerwetter mit einem klaren Himmel und einer Spitze von 38 Grad.

Wir führen die Hitze fort und begrüßen am Dienstag mit 37 Grad weiterhin viel Sonnenschein. Natürlich immer mit der Empfehlung, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen und die Mittagshitze zu meiden.

Die Woche beschließt der Mittwoch, den 31. Juli, mit einem großen Knall, der das Quecksilber auf 40 Grad emporschnellen lässt. An diesem extrem heißen Tag empfehlen wir, sich im Schatten aufzuhalten oder auf die vielen klimatisierten Räume zurückzugreifen.

Am Donnerstag, den 1. August, zeigt sich das Wetter von einer milderen Seite mit angenehmen 36 Grad, bevor es dann am Freitag wohl einen spürbaren Abkühlungseffekt auf 30 Grad gibt und der Wind auf 7 km/h anzieht.

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

Genießen Sie während dieser Woche auch die langen Tage, die der Sommer in Búger zu bieten hat. Der Sonnenaufgang findet zwischen 4:41 Uhr und 4:48 Uhr statt, während sich die Sonne von 19:07 Uhr auf 19:00 Uhr verabschiedet.

