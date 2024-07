Herrliche Sommerwoche in Santanyí: Sonnenschein und milde Brisen (26.07.2024 bis 02.08.2024)

Ihr Wetter in Santanyí: Die Sommerpracht hält an

Mallorca, insbesondere Santanyí, erfreut sich einer weiteren herrlichen Sommerwoche. Vom 26. Juli bis zum 02. August 2024 kann die Region mit einer Konstanz beneidenswerter Wetterbedingungen aufwarten. Tagsüber strahlt der Himmel dank eines klaren Himmels in sattem Blau, während milde Winde für eine willkommene Erfrischung sorgen. Leichte Brisen bei Tagestemperaturen, die durchgehend um die 29°C bis 32°C pendeln, versprechen ideale Bedingungen für sämtliche Freiluftaktivitäten. Abends genießen Sie angenehme Laue Sommernächte in Santanyí, in denen Sie die spanische Lebensart unter Sternen auskosten können.

Detaillierte Tagesübersicht des Santanyí-Wetters