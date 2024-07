Herrliches Sommerwetter in Llucmajor: Sonnige Aussichten und milde Brise sorgen für Traumtage auf Mallorca (26.7.2024)

Strahlender Sonnenschein & angenehme Temperaturen in Llucmajor

Die Stadt Llucmajor, gelegen auf der beliebten Baleareninsel Mallorca, lädt in der letzten Juliwoche und zum Start in den August mit perfektem Sommerwetter zum Verweilen und Genießen ein. Klare Himmel und angenehm warme Temperaturen bieten ideale Bedingungen für Urlauber sowie Residenten.

Wetter-Highlights der kommenden Tage

Ab dem 26. Juli 2024 erleben wir in Llucmajor durchgehend klaren Himmel und Temperaturen, die stetig um die 32°C-Marke pendeln. Eine sanfte Brise aus wechselnden Richtungen garantiert frische Momente in der Hitze des Mittelmeersommers.

Detailierte Wettervorhersage für Llucmajor

Donnerstag, 26. Juli 2024: Ein idealer Tag, um die Sonne Mallorcas zu genießen, mit Temperaturen, die auf angenehme 31°C steigen. Der Wind hält sich mit 6 km/h zurück, was den Aufenthalt im Freien geradezu perfekt macht.

Freitag, 27. Juli 2024: Ein weiterer wolkenfreier Tag steht bevor, mit einer kleinen Steigerung auf 32°C und einem Hauch frischerer Luft bei einem Wind von 7 km/h.

Samstag, 28. Juli 2024: Mit 34°C das Hitze-Highlight der Woche, begleitet von einem erfrischenden Wind mit 9 km/h. Trotz der Wärme bleiben Luftdruck und Luftfeuchtigkeit auf einem angenehmen Niveau.

Sonntag, 29. Juli 2024: Die Temperaturen normalisieren sich wieder auf 32°C, wobei die Brise auf gemütliche 5 km/h nachlässt und somit für eine ruhige Atmosphäre sorgt.

Montag, 30. Juli 2024: Weiterhin herrliches Wetter mit 33°C und klarer Sicht aufs Meer. Ein leichter Windzug mit 6 km/h sorgt für die ideale Abkühlung.

Dienstag, 31. Juli 2024: Die Klarheit des Himmels bleibt bestehen, ebenso die wohlige Hitze von 33°C. Die Luftfeuchtigkeit und der sanfte Wind tragen zum Wohlgefühl bei.

Mittwoch, 1. August 2024: Der August wird mit strahlender Sonne bei 33°C begrüßt. Eine frische Brise weht über die Insel und bietet ein ideales Klima, um den Tag im Freien zu genießen.

Donnerstag, 2. August 2024: Zum Abschluss bleibt das Wetter unverändert fantastisch mit 32°C und klarem Himmel. Eine ideale Gelegenheit, um die Schönheit Mallorcas zu erforschen.

Ausblick auf Sonnenaufgang und -untergang

In dieser Woche können Frühaufsteher den Sonnenaufgang in Llucmajor bereits gegen 4:43 Uhr erleben, mit einem stimmungsvollen Sonnenuntergang, der sich gegen 19:06 Uhr einstellt. Genießen Sie die Langenabende auf Mallorca und das hervorragende Wetter in Llucmajor.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 26.7.2024, 01:33:59. +++