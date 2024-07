Hitzewelle in Binissalem: Soaring Temperaturen und Sonnenschein dominieren die Woche (26.7.2024)

Die kommenden Tage versprechen sengende Hitze in Binissalem

Die Wettervorhersage für Binissalem ist absolut unmissverständlich: Eine Hitzewelle führt zu steigenden Temperaturen, die das Thermometer auf über 30 Grad Celsius ansteigen lassen. Diese Woche können Einwohner und Besucher in Binissalem strahlenden Sonnenschein und klarblauen Himmel fast ohne Unterlass erwarten.

Temperaturen erreichen ihren Höhepunkt

Die Hochsaison auf Mallorca macht ihrem Namen alle Ehre, denn am Freitag und Samstag erreicht das Quecksilber Spitzenwerte um die 40 Grad Celsius. Am Donnerstag, dem 28. Juli 2024, werden mildere 37 Grad erwartet, allerdings mit vereinzelten Wolken am Himmel. Eine erfrischende Brise bleibt mit 2 bis 5 km/h schwach, wobei am 2. August die Windstärke auf 7 km/h ansteigt – ein kleiner Trost für die unerbittliche Sommerhitze.

Prächtige Sonnenauf- und -untergänge

Bewundernswerte Sonnenauf- und -untergänge stehen auch auf der Tagesordnung, mit Zeiten, die sich nur langsam verschieben. Die Sonne begrüßt die Insel ab 4:42 Uhr morgens und verabschiedet sich gegen 19:07 Uhr abends, was für lange und lichtreiche Tage sorgt.

Vorsichtsmaßnahmen in der heißen Woche

Mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von teilweise unter 15%, ist die notwendige Flüssigkeitszufuhr nicht zu vernachlässigen. Besonders Ältere und Kinder sollten in diesen Tagen gut hydratisiert bleiben und Anstrengungen in der Sonne vermeiden. Trotz der niedrigen Luftfeuchtigkeit und angenehmen Windverhältnissen darf die Sonneneinstrahlung nicht unterschätzt werden, denn die UV-Werte sind dieser Tage besonders hoch.

Während dieser Hitzewelle in Binissalem wird empfohlen, tagsüber schattige Plätze aufzusuchen und Aktivitäten auf die Morgen- oder Abendstunden zu legen. Klimatisierte Räume werden zu einer beliebten Zuflucht für alle, die der Mittagshitze zu entkommen suchen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 26.7.2024, 01:24:11. +++