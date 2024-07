Hitzewelle in Lloret de Vistalegre: Strahlend blauer Himmel mit Temperaturen bis zu 41 Grad erwartet (26.7.2024)

Aktuelle Wetteraussichten für Lloret de Vistalegre

Für die letzten Julitage und den Start in den August zeigt sich das Wetter in Lloret de Vistalegre von seiner heißesten Seite. Der kleine Ort auf Mallorca erwartet in den kommenden Tagen eine wahre Hitzewelle.

Strahlender Sonnenschein bis Ende Juli Ab dem 26. Juli 2024 dominiert ein klarer Himmel über Lloret de Vistalegre. Mit Temperaturen, die am Donnerstag bei angenehmen 35 Grad Celsius liegen, klettern die Werte am Freitag und Samstag auf heiße 36 Grad. Die Sonne wird ohne größere Unterbrechung durch Wolken vom frühen Morgen bis in die Abendstunden scheinen, was für lange und sonnige Tage sorgt.

Thermometer klettert auf 40 Grad Marke Den Höhepunkt des sommerlichen Hochs erleben wir am 29. und 30. Juli bei merge 40 Grad Celsius. Dabei bleibt es trocken, die Luftfeuchtigkeit sinkt auf extem niedrige 10 Prozent. Diese Bedingungen laden zum Besuch an den Stränden ein, jedoch sollte der Sonnenschutz nicht vernachlässigt werden.

Neuer Temperaturrekord zu erwarten Am 31. Juli könnte sogar ein neuer Temperaturrekord gebrochen werden, denn die Prognosen zeigen ein Maximum von 41 Grad Celsius — eine Herausforderung für Mensch und Natur. Ganz besonders ist auf ausreichende Hydratation und Schutzmaßnahmen gegen die Hitze zu achten.

Abkühlung zum Monatswechsel Erleichterung bringt schließlich der 1. August mit einer Temperaturabnahme auf erträglichere 38 Grad Celsius. Dieser Trend der Temperaturabnahme setzt sich am 2. August fort, bei Temperaturen um die 32 Grad Celsius. Zwar bleibt es sonnig, doch der Anstieg der Luftfeuchtigkeit auf 41 Prozent und eine leichte Zunahme der Windgeschwindigkeit auf 8 km/h könnten für ein etwas erfrischenderes Klima sorgen.

Wir empfehlen allen Einwohnern und Besuchern, während dieser Periode der starken Hitze vorsichtig zu sein und direkte Sonneneinstrahlung zu meiden. Insbesondere zwischen den intensivsten Stunden des Sonnenlichts, kurz nach Sonnenaufgang gegen 4:42 Uhr am frühesten und vor dem Sonnenuntergang um 19:06 Uhr am spätesten, sollte Schatten gesucht werden.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 26.7.2024, 01:32:30. +++