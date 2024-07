Hitzewelle in Selva: Eine Woche voller Sonne und steigender Temperaturen (26.7.2024)

Strahlender Sonnenschein und steigende Temperaturen in Selva

Die kommende Woche verspricht in Selva auf Mallorca echtes Hochsommerwetter. Die Einwohner und Besucher können sich auf klaren Himmel und hohe Temperaturen einstellen, die bis zum Wochenende weiter ansteigen werden. Hier finden Sie die umfassendsten Informationen zur bevorstehenden Wetterlage in Selva – ideal für Urlaubsplanungen oder Aktivitäten im Freien.

Die Wetterprognose für Selva: Ein sonniges Panorama

Den Anfang der Hitzeperiode macht der 26. Juli, an dem die Temperaturen bei angenehmen 34 Grad Celsius liegen, begleitet von einem klaren Himmel. Erfrischen können sich Einwohner und Touristen bei einer sanften Brise von 3 km/h. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei niedrigen 25 Prozent, was für ein angenehmes Klima in Selva spricht.

Am 27. Juli klettert das Quecksilber noch ein wenig höher auf 36 Grad Celsius. Auch an diesem Tag bleibt der Himmel klar, während sich der Wind leicht auf 4 km/h verstärkt. Die relative Feuchtigkeit sinkt weiter auf 20 Prozent, was die Hitze erträglicher macht. Der Luftdruck ist stabil bei einer Angabe von 1014 hPa.

Auch der 28. Juli präsentiert sich von seiner besten Seite, mit Temperaturen am Tageshoch ebenfalls bei 36 Grad Celsius und vereinzelten Wolken am Himmel. Die Sonne lässt sich kaum beeindrucken und bereitet weiterhin einen strahlenden Tag. Der Wind nimmt geringfügig zu auf eine Geschwindigkeit von 5 km/h, während sich die Luftfeuchtigkeit auf 16 Prozent verringert.

Der Trend zu höheren Temperaturen hält am 29. Juli mit Tageshöchsttemperaturen von 39 Grad Celsius und ungebrochener Sonneneinstrahlung weiter an. Der kaum spürbare Wind mit 2 km/h wird die Hitze kaum mildern können. Sehr niedrige Luftfeuchtigkeitswerte von 13 Prozent lassen die Hitze besonders intensiv erscheinen.

Gluthitze am 30. und 31. Juli: An diesen beiden Tagen wird Selva jeweils Höchsttemperaturen von 39 und 40 Grad Celsius erleben – echte Spitzenwerte für die Region! Jeder, der kann, sollte sich in diesen Tagen im Schatten aufhalten oder in den Genuss der kühleren Abendstunden kommen. Die Luftfeuchtigkeit ist mit 15 und 9 Prozent extrem niedrig, was das Risiko von Hitzeschlägen erhöhen kann, besonders für empfindliche Personen oder bei intensiver körperlicher Betätigung im Freien.

Ein leichter Temperaturrückgang zeichnet sich am 1. August mit angenehmeren 37 Grad Celsius ab, bei weiterhin klarem Himmel und einer mäßigen Brise. Die Luftfeuchtigkeit steigt wieder etwas an auf 19 Prozent. Am 2. August gibt es schließlich eine merkbare Abkühlung auf 30 Grad Celsius, wobei der Wind auf 6 km/h zunimmt und die Luftfeuchtigkeit erheblich auf 47 Prozent springt, was das Wettergefühl deutlich angenehmer machen dürfte.

Sonnenuntergang und Sonnenaufgang auf Mallorca

Der Sonnenaufgang in Selva in dieser heißen Woche beginnt früh um ca. 04:42 Uhr und bietet früh aufstehenden Urlaubern die Möglichkeit, den Tag voll auszunutzen. Der Sonnenuntergang hingegen findet gegen 19:07 Uhr statt und beschert Einheimischen wie Gästen traumhaft lange Sommerabende unter Mallorcas Himmel.

Ziehen Sie Ihre Pläne in Betracht, so wird empfohlen, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen, leichte Kleidung zu tragen und sich regelmäßig im Schatten aufzuhalten, um einen Hitzeschlag zu vermeiden. Genießen Sie das sonnige Wetter in Selva mit Vorsicht!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 26.7.2024, 01:42:50. +++