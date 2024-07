Hochsommerliches Wetter in Campanet: Sonnenschein pur und steigende Temperaturen (26.7.2024)

Wettervorschau Campanets Bräunt Ihre Haut: Eine Woche voller Sonnenschein

Die kommende Woche auf Mallorca verspricht residents and guests in Campanet eine Hochsommerliche Zeit. Mit täglichem klaren Himmel, ausgezeichneten Bedingungen für Freiluftaktivitäten und Temperaturen, die zum Verweilen an den herrlichen Stränden einladen.

Heutiges Wetter und der Sonnige Wochenauftakt

Heute, am 26. Juli 2024, beginnt in Campanet ein sonnenverwöhnter Tag. Der Himmel präsentiert sich kristallklar, und das Quecksilber steigt auf angenehme 33°C. Eine leichte Brise mit nur 5 km/h trägt zur Erfrischung bei.

Temperaturen klettern weiter – Ein Wochenende zum Genießen

Am Wochenende nehmen die Temperaturen weiter zu. Am Samstag, den 30. Juli, und Sonntag, den 31. Juli, können Sie eine Hitze von 37°C, bzw. 39°C erwarten. Die Luftfeuchtigkeit bleibt angenehm niedrig, und der Himmel zeigt sich von seiner besten Seite: Ungetrübt und weithin offen.

Abkühlung in Sicht: Wetteränderung zum Start in den August

Der Beginn des neuen Monats bringt dann eine leichte Abkühlung. Am 1. August pendelt sich die Temperatur bei 35°C ein, und am 2. August ist eine weitere Abkühlung auf angenehme 29°C zu erwarten. Dies bietet eine angenehme Erleichterung nach einer Reihe von heißen Tagen.

Mit den langen Tagen und kurzen Nächten, stellt diese Wetterprognose die perfekte Gelegenheit dar, um das idyllische Campanet und seine Umgebung voll und ganz zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 26.7.2024, 01:26:16. +++