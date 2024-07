Sommerglut auf Mallorca: Costitx erlebt Hitzewelle mit Temperaturen bis zu 42°C! (26.7.2024)

Costitx im Zeichen der Sommerhitze: Strahlender Sonnenschein und Spitzentemperaturen

Costitx, das bezaubernde Dorf im Herzen Mallorcas, macht seinem sommerlichen Ruf alle Ehre, denn die kommende Woche verspricht Hochtemperaturen, die das Thermometer auf bis zu satte 42°C ansteigen lassen. Mit einer strahlend klaren Himmelssicht und milden nächtlichen Abkühlungen, rückt Costitx ins Zentrum eines perfekten Urlaubswetters für Sonnenanbeter und Freizeitaktivitäten im Freien.

Beginnend mit dem 26. Juli 2024 erlebt das malerische Costitx eine Serie von überwiegend heiterem Wetter mit reinen blauen Himmeln. Wir erwarten durchgängig klaren Himmel und die Temperaturen klettern kontinuweise auf Tageshöchstwerte von bis zu beeindruckenden 41°C am 29. Juli. Bereiten Sie sich vor auf eine Welle der Hitze, die bei einer Luftfeuchtigkeit von bisweilen erschreckend niedrigen 9% sowohl Einwohner als auch Urlauber ins Schwitzen bringt.

Sonnenauf- und -untergänge in Costitx: Lang anhaltende Abende genießen

Die Sonne begrüßt uns in Costitx früh am Morgen und die Sonnenaufgangs- und Untergangszeiten sind ideal für diejenigen, die die frühen oder späteren Stunden des Tages für ihre Aktivitäten genießen möchten. Der früheste Sonnenaufgang wird für 4:42 Uhr morgens am 26. Juli erwartet, und der späteste Sonnenuntergang des Zeitraums taucht Costitx in goldene Farben bis 19:07 Uhr am selben Tag.

Wind und Wetterverhältnisse für Segler und Wassersportler

Für Segler und Wassersportler bietet das milde Windklima mit Geschwindigkeiten zwischen 2 und 7 km/h ideale Bedingungen auf dem Wasser. Die kühlende Brise des Meeres bleibt stetig, bringt aber während dieser Zeit keine Erleichterung von der drückenden Hitze an Land.

Costitx Wetteraussichten: Höchstwerte und Sommerfreude

Die höchsten Vorhersagewerte in dieser Woche liegen am 31. Juli, wo das Quecksilber bis auf 42°C steigt und die niedrigste Luftfeuchtigkeit von nur 5% erreicht wird – eine außergewöhnliche Trockenheit für die Baleareninsel. Doch auch die folgenden Tage lassen in puncto Wärme nicht nach; bis zum 2. August wird das Wetter weiterhin sonnig und klar prognostiziert, allerdings sinken die Temperaturen ab dann auf etwas angenehmere 32°C.

Wir empfehlen allen Insulanern und Besuchern von Costitx, an ausgiebige Hydration zu denken, den Sonnenschutz nicht zu vergessen und die Mittagsstunden nach Möglichkeit im Schatten zu verbringen. Eine perfekte Woche, um die Schönheiten von Mallorcas Inselinnere zu erkunden – solange der Schutz vor der Sonne gewährleistet ist.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 26.7.2024, 01:27:56. +++