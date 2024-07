Sommerglut in Marratxí: Die Wetterprognose für heiße Tage (26.07.2024 bis 02.08.2024)

Das aktuelle Wetter in Marratxí: Eine Woche unter strahlendem Himmel

Die kommenden Tage in Marratxí versprechen, die Herzen der Sonnenanbeter höher schlagen zu lassen. Mit einer Wetterlage, die weitgehend von klarem Himmel beherrscht wird, erwarten Einheimische wie Besucher spätsommerliche Temperaturen, die zum Verweilen unter freiem Himmel einladen.

Wochenübersicht: Sonnenschein und pure Sommerwärme

Beginnend mit dem heutigen Freitag, dem 26. Juli 2024, wird das Thermometer auf heiße 34 Grad Celsius ansteigen. Ein klarer Himmel und eine leichte Brise machen das Wetter perfekt für diverse Outdoor-Aktivitäten. Die Luftfeuchtigkeit beträgt angenehme 32 Prozent, und der Luftdruck liegt bei 1012 hPa.

Der 27. Juli steht dem in nichts nach und lässt das Quecksilber gar auf 36 Grad klettern, bei weiterhin trockener Luft und ungetrübtem Sonnenschein. Der Sonnenaufgang erwartet uns pünktlich um 4:43 Uhr, während der Sonnenuntergang um 19:06 Uhr eingeläutet wird.

Ein paar vereinzelte Wolken werden am 28. Juli zu sehen sein, doch mit 37 Grad erreicht die Woche ihren Temperaturhöhepunkt. Trotz des leichten Anstiegs der Windgeschwindigkeit auf 5 km/h bleibt das sommerliche Gefühl erhalten.

Die darauffolgenden Tage bis zum 1. August 2024 präsentieren sich mit unverändertem Wettergeschehen: klarer Himmel bei Tag und Sternenpracht bei Nacht. Die Temperaturen pendeln konstant um die 36 Grad, was ausreichend Gelegenheit bietet, das sommerliche Flair Mallorcas in vollen Zügen zu genießen.

Der 2. August bringt eine angenehme Abkühlung auf 33 Grad bei leicht auffrischendem Wind. Mit einer höheren Luftfeuchtigkeit von 39 Prozent neigt sich die Woche eines beispiellosen Sommerwetters dem Ende zu.

Fazit und Empfehlungen für die Sommerwoche

Die Sonne dominiert das Geschehen am Himmel von Marratxí und beschert uns eine Woche, die wie gemacht ist für Ausflüge ins Freie, lange Abende am Strand oder einfach das süße Nichtstun in einem der idyllischen Cafés. Vergessen Sie nicht, den Sonnenschutz dabei nicht zu vernachlässigen, denn die UV-Strahlung wird ebenfalls auf hohem Niveau sein. Genießen Sie die Sommerfreuden, die diese Wetterlage mit sich bringt, und machen Sie das Beste aus den langen Tagen unter dem azurblauen Himmel von Marratxí.

