Sonnenschein und hohe Temperaturen: Das Wetter in Sant Joan auf Mallorca (26.07.24 bis 02.08.24)

Strahlender Sommer in Sant Joan: Eine Woche voller Sonnenschein

Die kommende Woche präsentiert sich für die Bewohner und Besucher von Sant Joan auf Mallorca von ihrer sonnigsten Seite. Mit einer durchgängigen Serie an klarblauen Himmeln und Temperaturen, die das Thermometer auf spannende Höhen treiben, wird Sommerfreude garantiert.

Überblick: Wetter in Sant Joan vom 26. Juli bis zum 2. August 2024

Die Wettervorhersage verspricht Temperaturen, die konstant über der 30-Grad-Marke liegen. Von Donnerstag, dem 26.7.2024, an klettern die Werte auf satte 32°C und steigern sich über die Woche auf bis zu 40°C am Freitag, 29.7.2024, und Samstag, 30.7.2024. Damit lädt das Wetter förmlich zu Strandbesuchen und ausgiebigen Sonnenbädern ein.

Stabile Wetterlage: Hitzige Tage und angenehme Abende

Neben der klaren Sicht bis zum Horizont dürfen sich Einwohner und Urlauber in Sant Joan auf sehr geringe Windgeschwindigkeiten von 5 bis 8 km/h und entsprechend ruhige See freuen. Der Wind weht leicht und lädt dazu ein, die warmen Tage im Freien zu verbringen.

Die Luftfeuchtigkeit bleibt durchweg niedrig – ein weiteres Zeichen für angenehm warme Sommerbedingungen. Mit einem Wert von nur 10% am 29.7.2024 erreicht sie ihren Tiefpunkt, bevor sie zum Ende der Vorhersageperiode wieder leicht ansteigt.

Ein Ende der Schönwetterphase in Sicht?

Erst am Sonntag, 2.8.2024, lassen ein paar aufziehende Wolken darauf schließen, dass sich das herrlich klare Sommerwetter dem Ende neigen könnte. Dennoch bleibt es mit 33°C angenehm warm und der Wind verstärkt sich nur unwesentlich auf 7 km/h.

Die Sonne genießen: Sonnenauf- und -untergangszeiten

Frühaufsteher in Sant Joan werden während dieser Woche mit spektakulären Sonnenaufgängen belohnt, die täglich um circa 4:45 Uhr ihren Anfang nehmen. Urlauber können diese magischen Momente nutzen, um einen Spaziergang am Strand zu genießen oder den Tag mit einer Yoga-Session zu begrüßen. Wenn der Tag dann in die Abenddämmerung übergeht, können Sie den Sonnenuntergang ab ca. 19:15 Uhr bewundern und einen weiteren perfekten Sommertag auf Mallorca ausklingen lassen.

