So sonnig wird das Wetter in Maria de la Salut in den kommenden Tagen (26.7.2024)

Strahlender Sonnenschein und Sommerfeeling in Maria de la Salut

Wenn Sie in den nächsten sieben Tagen einen Urlaub in Maria de la SalutMaria de la Salut geplant haben, erwartet Sie nahezu perfektes Sommerwetter! Von 26. Juli 2024 bis zum 2. August 2024 dominiert ein strahlend blauer Himmel die Region, der zu langen Tagen am Strand und lauen Abenden in den malerischen Gassen einlädt. Hier ist eine detaillierte Übersicht, damit Sie Ihre Aktivitäten bestens planen können.

Wettervorhersage für den 26.7.2024 – Ein sonniger Start in die Woche

Der Donnerstag begrüßt Einwohner und Besucher von Maria de la Salut mit einem klaren Himmel und einer Tageshöchsttemperatur von 34°C. Eine milde Brise mit Geschwindigkeiten bis zu 6 km/h sorgt für eine angenehme Brise, ideal, um die Tageshitze zu genießen. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 30% und der Luftdruck bei 1012 hPa. Genießen Sie den Sonnenaufgang um 4:41 Uhr und den Sonnenuntergang um 19:06 Uhr.

Kontinuierliche Sonnentage bis zum Wochenende

Das warme Wetter setzt sich am Freitag, den 27. Juli 2024, fort, weist eine nahezu identische Prognose auf, aber die Temperaturen klettern weiter auf 35°C bei einer Luftfeuchtigkeit von 24%. Der Samstag verwöhnt uns weiterhin mit viel Sonne und wenigen Wolken, während die Temperaturen weiterhin bei 35°C stehen bleiben. Die kommenden Tage, einschließlich des Sonntags (39°C), Montags (38°C) und Dienstags (41°C), kennzeichnen sich durch Sehr hohen Sonnenschein und steigende Temperaturen.

Das Wochenende und der Ausblick auf Anfang August

Das letzte Juli Wochenende bringt das Thermometer auf Spitzenwerte. Vor allem der Dienstag, der 31. Juli 2024 scheint mit 41°C der heißeste Tag zu werden, allerdings bei einer sehr geringen Luftfeuchtigkeit von nur 9%. Glücklicherweise bringt eine sanfte Brise etwas Erleichterung. Singles in den Monat August soll am 1. August 2024 beginnen die Temperaturen leichten geben, um schließlich auf 30°C am 2. August 2024 zu fallen.

Dieser sommerliche Wetterbericht verspricht für Sonnenanbeter und Freizeitaktivisten ideale Bedingungen. Vergessen Sie jedoch nicht, ausreichend Wasser zu trinken und den Sonnenschutz nicht zu vernachlässigen!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 26.7.2024, 01:35:31. +++