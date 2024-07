Sonniges Hochdruckwetter in Sóller: Erfrischende Brise bei heißem Sommerwetter (26.7.2024)

Hitzewelle erreicht Sóller: Strahlend blauer Himmel und steigende Temperaturen

Die Urlaubsregion Sóller präsentiert sich aktuell von ihrer allerschönsten Seite. Eine stabile Hochdrucklage beschert dem mallorquinischen Idyll ununterbrochenen Sonnenschein bei Temperaturen, die die Herzen von Sonnenanbetern höherschlagen lassen.

Strahlender Sonnenschein dominiert in Sóller

Vom 26. Juli bis zum 01. August stehen die Zeichen in SóllerSóller auf absoluten Sommer. Fast durchgängig zeigen sich ein klarer Himmel und eine strahlende Sonne über der malerischen Landschaft. Die Temperaturen klettern dabei täglich auf Werte um die 33 bis 37 Grad Celsius, wobei gerade Amateure der Hitze aufgefordert sind, stets für ausreichend Hydratation und Sonnenschutz zu sorgen.

Zarte Lüftchen lockern die sommerliche Gluthitze

Ein leichter Wind sorgt dafür, dass die erhitzte Luft nicht unbeweglich über der Stadt steht, sondern eine erfrischende Brise zusätzlichen Komfort ins tägliche Hitzeempfinden zaubert. Mit Windgeschwindigkeiten von 2 bis 5 km/h bleibt es angenehm, und selbst die Abende zeigen sich von einer sommerlich-warmen Seite.

Abendliche Entspannung unter klarem Sternenhimmel

Nach einem Tag voller Sonne und Freude bietet das Wetter in Sóller auch am Abend ideale Bedingungen für den Besuch in einem der zahlreichen Straßencafés oder bei einem Spaziergang durch die belebten Gassen. Die Sonnenuntergänge finden etwa kurz nach 19 Uhr statt und hinterlassen eine angenehme Wärme, die erst spät in der Nacht einer milden Kühle weicht.

Ausblick: Weiterhin strahlender Sonnenschein für Sóller

Die Wetterprognose verspricht für die kurzfristige Zukunft wenig Veränderung, es bleibt bei niedriger Luftfeuchtigkeit und konstantem Luftdruck. Es sind keine Niederschläge in Sicht, sodass der Hochsommer in Sóller weiterhin für ungetrübte Urlaubsfreuden sorgt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 26.7.2024, 01:44:55. +++