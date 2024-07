Sonniges Hochsommerwetter in Lloseta: Eine Hitzewelle rollt auf Mallorca zu (26.7.2024)

Der Hochsommer erreicht seinen Höhepunkt in Lloseta

Sie möchten wissen, wie das Wetter in LlosetaLloseta auf Mallorca wird? Es steht eine Hitzewelle bevor! Wir erwarten in der letzten Juliwochainstitut für Meteorologie, eine ununterbrochene Phase klaren Himmels mit Spitzenwerten, die das Thermometer in Lloseta gewaltig in die Höhe treiben werden. Lassen Sie uns einen genaueren Blick auf die tägliche Wettervorhersage für die nächsten 7 Tage werfen.

Klare und sonnige Aussichten

Den Anfang macht der 26. Juli 2024, an dem bei einem klaren Himmel eine Höchsttemperatur von 34°C erreicht wird. Der Wind bleibt mit gerade einmal 2 km/h angenehm leicht und die Luftfeuchtigkeit ist mit 22% kaum spürbar, was kaum eine Erfrischung bietet.

Am 27. Juli heizt sich die Luft weiter auf und wir blicken auf sonnige 36°C, während der Wind leicht auf 4 km/h anzieht. Die geringe Luftfeuchtigkeit von 16% lässt die Hitze noch stärker spürbar werden.

Der 28. Juli bringt neben der Sonne ein paar vereinzelte Wolken, doch diese dürften kaum für Abkühlung sorgen. Es bleibt heiß mit weiteren 36°C. Der Wind weht etwas stärker mit 5 km/h, die Luftfeuchtigkeit sinkt jedoch weiter auf trockene 12%.

Die Hitze nimmt zu

Mit einer leichten Steigerung präsentiert sich der 29. Juli 2024 noch heißer. Wir erwarten strahlenden Sonnenschein und ein Temperaturmaximum von bemerkenswerten 39°C. Die Luftfeuchtigkeit und der Wind bleiben weiterhin niedrig.

Keine Abkühlung in Sicht: Auch der 30. Juli begrüßt uns mit 39°C und klarem Himmel. Die Luftfeuchtigkeit ist zwar minimal höher, doch bei einem solchen Hoch bleibt dies kaum spürbar.

Am 31. Juli erreicht die Hitzewelle ihren vorläufigen Höhepunkt: Es wird mit 40°C der bisher heißeste Tag erwartet, unterstützt durch eine unglaublich geringe Luftfeuchtigkeit von lediglich 7%.

Etwas Erleichterung im August

Ein leichter Rückgang der Temperaturen zeichnet sich ab dem 1. Augustden 7-Tage-Trend, damit Sie stets informiert sind und Ihre Tage auf der Baleareninsel genießen können.

