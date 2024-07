Sonniges Wetter und ansteigende Temperaturen in Deià: Die Wetterprognose für die kommenden Tage (26.7.2024)

Wettertrend in Deià: Hochsommerliche Temperaturen und klare Himmel

Die Gemeinde Deià auf Mallorca befindet sich mitten im Hochsommer, und die Wetteraussichten für die kommende Woche versprechen Sonne satt und steigende Temperaturen. Die malerische Küstenregion wird von einem stabilen Hochdruckgebiet beeinflusst, welches klaren Himmel und angenehm warme Tage mit sich bringt.

Aktuelle Wetterlage und Vorhersage für Deià

Am Freitag, den 26. Juli 2024, werden die Einwohner und Besucher von Deià mit einem strahlend blauen Himmel und Höchstwerten von 32°C verwöhnt. Eine milde Brise mit Geschwindigkeiten von gerade einmal 3 km/h trägt zur entspannten Atmosphäre bei.

Wetterprognose für Samstag, den 27. Juli: Die Sonne bleibt weiterhin unser treuer Begleiter, Höchsttemperaturen um die 33°C und eine nahezu unveränderte Luftfeuchtigkeit lassen keine Wünsche offen.

Sonntag, der 28. Juli, empfängt uns mit einigen wenigen Wolken am Himmel, doch die Sonnenscheinrate bleibt hoch bei erwarteten 34°C. Dieser Trend setzt sich so weiter fort: Am Montag erwarten die Meteorologen Temperaturen von bis zu 35°C unter einem weitgehend ungebrochenen Sonnenhimmel.

Die darauffolgenden Tage bis zum 2. August bieten ähnliche Bedingungen, mit einem angenehmen Schwanken der Tageshöchsttemperaturen zwischen 32°C und 35°C. Mit Luftfeuchtigkeitswerten, die sich zwischen 32% und 51% bewegen, bleibt es angenehm, obwohl die Temperaturen in hochsommerliche Bereiche klettern.

Tipps und Aussichten für die Endwoche

Die ideale Zeit für Outdoor-Aktivitäten, Strandbesuche oder gemütliche Abende in einem der vielen Restaurants mit Aussicht. Der leicht aufkommende Wind erfrischt und macht selbst hohe Temperaturen erträglich. Sonnenauf- und -untergänge in Deià sind in dieser Woche zwischen 4:43 Uhr morgens und spätestens 19:08 Uhr abends zu erwarten und bilden die perfekte Kulisse für jeden Urlaubstag.

Wer die vollen Tage ausnutzen möchte, sollte sich auf die mittägliche Hitze einstellen und ausreichend Trinkwasser, Sonnenschutz sowie leichte, luftige Kleidung dabei haben. Abkühlung verspricht ein Bad im Meer – mit Wassertemperaturen, die zur Jahreszeit passend warm sind.

Die Wetterprognose für Deià bleibt also durchweg positiv, und die Sommerfreuden können ohne Einschränkungen genossen werden.

