Sonniges Wetter und hohe Temperaturen erwarten Calvià in der letzten Juliwoche 2024 (26.7.2024)

Strahlender Sonnenschein über Calvià: Perfekte Bedingungen für Urlauber und Einheimische

Die Sommerhitze bleibt uns treu in Calvià, und die letzte Juliwoche im Jahr 2024 verspricht so manchen Sonnenanbeter und Sommerurlauber mit perfektem Wetter zu belohnen. Hier ist ein genauer Blick auf die bevorstehenden sonnenverwöhnten Tage und was Sie in dieser Zeit erwarten können.

Hochsommerliche Temperaturen mit leichtem Wind

Am Freitag, dem 26. Juli, begrüßt uns ein klarer Himmel, und es wird eine angenehme Temperatur von 29°C erwartet. Dabei bleibt es leicht windig mit einer Brise, die gerade mal 4 km/h erreicht, eine perfekte Kombination für einen Tag am Strand oder für eine Entdeckungstour durch die malerische Umgebung von Calvià.

Ein Wochenende unter der Sonne Mallorcas

Das Wochenende hält das sommerliche Wetter weiterhin aufrecht. Der Samstag, 27. Juli, lässt das Thermometer auf 30°C ansteigen. Ähnlich verhält es sich am Sonntag, 28. Juli, jedoch mit ein paar vereinzelten Wolken am Himmel und einem Temperaturhoch von 33°C. Der Wind bleibt weiterhin schwach, was die warmen Sommertage sehr angenehm macht.

Stabile Wetterlage zu Beginn der neuen Woche

Zum Start in die neue Woche bleibt das Wetter in Calvià konstant schön. Montag und Dienstag erwarten uns klare Himmel und Temperaturen um die 30°C. Der Mittwoch, 31. Juli, zeigt sich ebenfalls von seiner besten Seite mit einem leichten Temperaturrückgang auf 31°C, was immer noch ideal für jegliche Sommertätigkeiten ist.

Der August beginnt mit strahlendem Sonnenschein

Die ersten Tage des Augusts lassen den Sommer in Calvià so richtig aufblühen. Mit durchgängig klarem Himmel, leichter Brise und Tageshöchsttemperaturen um die 30°C steht einem perfekten Ferienerlebnis nichts mehr im Weg.

Zusammenfassend bietet Calvià ideales Sommerwetter für jegliche Freizeitaktivitäten unter freiem Himmel. Damit steht einer genussvollen Zeit auf der wunderschönen Insel Mallorca definitiv nichts im Wege. Genießen Sie die Sonne, das Meer und die malerische Kulisse von Calvià, aber vergessen Sie nicht, sich vor der UV-Strahlung zu schützen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 26.7.2024, 01:25:54. +++