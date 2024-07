Strahlender Sonnenschein in Artà – Das Mallorca-Wetter für die nächste Woche (26.7.2024)

Die Sonne grüßt Artà: Wetterprognose vom 26. Juli bis zum 2. August 2024

Die Sommerhitze macht sich in Artà, einer malerischen Gemeinde auf Mallorca, mit klarer Sicht und beständigem Sonnenschein bemerkbar. In den nächsten sieben Tagen wird Besuchern und Einheimischen viel Freude an warmen Sommertemperaturen und geringen Windgeschwindigkeiten geboten. Ein idyllisches Wetterphänomen, das zu zahlreichen Freiluftaktivitäten einlädt.

Wetterdetails für Ihre Planung

Am Freitag, den 26. Juli beginnt der Tag um 04:40 Uhr mit dem Sonnenaufgang und einer angenehmen Temperatur von 26°C. Der Himmel bleibt ungetrübt und der Wind bläst sanft mit 5 km/h. Bei einem barometrischen Druck von 1013 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 58% ist das Klima nahezu perfekt für einen Strandtag.

In den darauf folgenden Tagen, bis Ende Juli, können Sie mit konsistentem Wettergeschehen rechnen: stets heiterer Himmel und Temperaturen, die sanft auf bis zu 31°C am 31. Juli steigen. Die Windstärke verändert sich geringfügig, doch der Wind bleibt leicht und meist unauffällig.

Der August beginnt mit Sonnenschein und Temperaturen, die eine kleine Abkühlung einläuten, wobei die 28°C am 1. August immer noch für sommerliches Flair sorgen. Leicht ansteigende Luftfeuchtigkeit könnte die Abende etwas frischer machen, eine angenehme Abwechslung zum heißen Tag.

Der 2. August signalisiert eine leichte Wetteränderung mit zunehmender Luftfeuchte (71%) und einer Tempertur von 26°C. Der etwas aufgefrischte Wind mit 8 km/h trägt vielleicht zu einem invigorierenden Strandspaziergang bei.

Genießen Sie strahlenden Sonnenschein in Artà

Unter diesen traumhaften Wetterbedingungen lohnt es sich definitiv, die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten Artàs zu nutzen. Ob entspannendes Sonnenbaden, Sightseeing oder Wassersport, das beständig gute Wetter erlaubt nahezu jedes Vergnügen im Freien. Mit Sonnenuntergangszeiten, die erst gegen 19 Uhr ihre Romantik versprühen, sind auch die Abende lang und einladen.

Abschließend lässt sich sagen, dass das Wetter in Artà mit strahlendem Sonnenschein und wohltemperiertem Klima alle Besucher und Einwohner verwöhnt. Perfekte Bedingungen für einen uneingeschränkten Sommergenuss auf Mallorca!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 26.7.2024, 01:22:57. +++