Strahlender Sonnenschein und angenehme Temperaturen in Petra: Ihre 7-Tages-Wettervorhersage (26.7.2024)

Sommerliches Wetter lockt ins Freie: Petra genießt eine sonnige Woche

Freuen Sie sich auf eine Zeit voller Sonnenschein und blauem Himmel in Petra. Die kommenden Tage versprechen perfektes Wetter für Outdooraktivitäten und Entspannung unter freiem Himmel. Mit Temperaturen von bis zu 29°C erwarten Sie idyllische Sommerstage auf Mallorca.

Heute: 26. Juli 2024

Der heutige Tag begrüßt uns mit klarer Sicht und einer angenehmen Temperatur von 27°C. Es ist der ideale Tag, um die Naturschönheiten Petras zu erkunden oder an den Strand zu gehen, denn der Himmel zeigt sich von seiner besten Seite.

Kommende Tage: 27. Juli bis 02. August 2024

Am 27. Juli ziehen zwar vereinzelt Wolken auf, doch mit 26°C bleibt es angenehm warm. In den darauf folgenden Tagen zeigt sich Petra von seiner sonnigsten Seite: Vom 28. Juli bis zum 02. August können Sie durchgehend mit klarem Himmel und Temperaturen um die 28-29°C rechnen. Der Wind hält sich mit 5 bis 10 km/h angenehm zurück, und die Luftfeuchtigkeit bewegt sich in erfreulich niedrigen Bereichen.

Sonnenaufgang und -untergang in Petra

Frühaufsteher und Nachtschwärmer aufgepasst: Die Sonne steigt in dieser Woche zwischen 2:52 Uhr und 2:57 Uhr empor und beschert uns lange, lichtdurchflutete Tage. Der Sonnenuntergang findet zwischen 16:31 Uhr und 16:36 Uhr statt und bietet atemberaubende Abendstimmungen.

Fazit der Wetterwoche in Petra

Mit durchgängig schönem Wetter und viel Sonnenschein steht einer atemberaubenden Woche nichts im Wege. Ob Sie Ihre Tage mit Wassersport, Wanderungen oder einfach beim Entspannen am Strand gestalten - das Wetter spielt in jeder Hinsicht mit.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 26.7.2024, 01:37:33. +++