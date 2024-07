Strahlender Sonnenschein und steigende Temperaturen: Ihre 7-Tage-Wettervorhersage für Algaida (26.7.2024)

Hitzewelle erwartet: Algaida bereitet sich auf sonnige Richtwerte vor

Ein strahlend blauer Himmel dominiert die Szene über Algaida, während die Sonne vom 26. Juli bis zu den frühen Tagen im August 2024 durchweg glänzende Tage mit sich bringt. Für die Einwohner und Besucher von Algaida deutet alles auf eine hochsommerliche Woche mit klarem Himmel und Temperaturen hin, die kontinuierlich klettern, bevor sie Ende der Woche planten.

Wettervorhersage Algaida: Sommer, Sonne und leichte Brisen

Am Freitag, den 26. Juli, kündigt sich in Algaida ein sonniger Start in das Wochenende bei angenehm trockenen 35°C an. Ein leichter Wind, der kühlende 4 km/h erreicht, und eine niedrige Luftfeuchtigkeit erwarten Sie in der malerischen Gemeinde auf Mallorca.

Der Samstag zeigt sich ebenso strahlend mit klarem Himmel bei noch heißeren Temperaturen von 36°C. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 19%, verspricht also trockene Hitze und Urlaubswetter par excellence.

Sonntag zieht ein Hauch Wolken auf, die für angenehme Abwechslung gegenüber der reinen Sonnenpracht stehen. Mit 37°C und einer Windgeschwindigkeit von 7 km/h wird der 28. Juli ein weiterer heißer Tag.

Zum Beginn der neuen Woche erstrahlen Montag und Dienstag mit Werten von 38°C bzw. 39°C und klarer Sicht. Ein gleichmäßiger Wind und anhaltend geringe Feuchtigkeit sorgen für ideales Strandwetter, während die Druckwerte stabil bleiben.

Am Mittwoch kühlt es etwas herunter auf sommerliche 37°C, und die Luftfeuchtigkeit steigt minimal an, was weitere Ideale Bedingungen für eine Vielfalt an Freizeitaktivitären liefert. Die Wochenprognose schließt auf Donnerstag, den 2. August, mit etwas frischeren 33°C ab, begleitet von einer merkbaren Zunahme an Windgeschwindigkeit und Luftfeuchtigkeit.

In Algaida erwartet Sie somit eine Woche voller Sonne und Sommerglück, welche perfekte Möglichkeiten bietet, die malerischen Strände, klar blauen Himmel und mediterranes Lebensgefühl auszukosten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 26.7.2024, 01:21:28. +++