Ungetrübter Sonnenschein und Rekordtemperaturen in Santa Maria del Camí: Ihre 7-Tage-Wetterprognose (26.7.2024)

Die Sommerhitze setzt sich in Santa Maria del Camí durch

Wenn Sie gedacht haben, dass Santa Maria del Camí nicht heißer werden kann, werden die kommenden Tage Sie eines Besseren belehren. Klarer Himmel und Temperaturen, die teilweise das Thermometer zum Schmelzen bringen, warten auf Einwohner und Urlauber im Herzen Mallorcas.

Heiß, heißer, kommende Woche!Heiß, heißer, kommende Woche!

Am Freitag, den 26. Juli 2024, begrüßt uns ein strahlend blauer Himmel, der sich ohne Unterbrechung weiter durch die Woche zieht. Leichte Winde bringen kaum Abkühlung, während das Quecksilber auf bis zu 34°C steigt. Die Luftfeuchtigkeit hält sich mit 28% noch in Grenzen, aber die Sonne geht erst um 19:07 Uhr unter und gibt uns so viele Stunden ungetrübten Sonnenscheins.

Hochsommerliche VerhältnisseHochsommerliche Verhältnisse

Der Samstag lässt die Herzen von Sonnenanbetern noch höher schlagen: Die Temperaturen klettern auf satte 36°C, und das bei fast nicht vorhandener Bewölkung. Eine ideale Gelegenheit für alle Freizeitaktivitäten im Freien, solange man genügend Wasser und Sonnenschutz dabei hat.

Ein Hauch von Wolken am SonntagEin Hauch von Wolken am Sonntag

Am Sonntag, den 28. Juli, zeigt sich der Himmel über Santa Maria del Camí fast wolkenlos. Nur einige wenige Schleierwolken verirren sich an den sonst klarblauen Himmel und machen das Panorama perfekt. Die Temperaturen erreichen einen Höchststand von 37°C, eine milde Brise weht mit mäßigen 5 km/h.

Die Hitze bleibt: Hochsommer in MallorcaDie Hitze bleibt: Hochsommer in Mallorca

Die neue Woche heißt uns mit unveränderlich hohen Temperaturen und weiterhin klarem Himmel willkommen. Die Höchsttemperaturen bleiben konstant bei 37°C bis 38°C, was die Tage zu einem wahren Hochsommertraum macht, sofern man die Hitze gut verträgt.

Ausklang der Woche mit leichter AbkühlungAusklang der Woche mit leichter Abkühlung

Der 2. August leitet mit 33°C eine kleine Abkühlung ein, die durch stärkere Winde von bis zu 6 km/h begünstigt wird. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 38%, was die Abende etwas schwüler gestalten könnte.

Die Woche in Santa Maria del Camí steht ganz im Zeichen des Hochsommers. Für jeden, der die hohen Temperaturen liebt, sind dies perfekte Bedingungen, um das mallorquinische Sommerfeeling in vollen Zügen zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 26.7.2024, 01:41:56. +++