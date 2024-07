Wetteraussichten für Consell: Heiße Sommertage auf Mallorca erwarten Sie! (26.7.2024)

Die aktuelle Wetterlage in Consell, Mallorca

Während wir uns in der Hochphase des Sommers befinden, präsentiert sich das Wetter in Consell von seiner allerbesten Seite. Mit ganz wenig Wolken am Himmel und Temperaturen, die das Thermometer zum Schmelzen bringen, stehen uns in der kommenden Woche ideale Bedingungen für jegliche Aktivitäten im Freien bevor.

Hochsommerliche Wärme und Sonnenschein pur

Am Freitag, den 26. Juli 2024, dürfen Sie sich auf einen strahlend blauen Himmel gefasst machen. Mit einer Temperatur von 35°C und einem fast nicht spürbaren Wind wird dieser Tag der ideale Auftakt für das Wochenende.

Das Wochenende setzt sich mit gleichbleibendem, klarem Himmel und Temperaturen, die am Samstag und Sonntag die 37°C-Marke erreichen, fort. Der Wind bleibt mit 4 bis 6 km/h weiterhin gering, was die warmen Temperaturen umso angenehmer macht.

Tropische Verhältnisse zum Monatsende

Beginnend mit dem Montag gehen die Temperaturen sogar noch weiter nach oben. Am 29. Juli 2024 erwartet uns bereits ein hochsommerliches 39°C, und die Sonne dominiert das Wettergeschehen vollends. Am Dienstag werden gar Höchsttemperaturen von 40°C vorhergesagt, was den Höhepunkt dieser Hitzewelle darstellt.

Abschwächung der Hitze nicht in Sicht

Die neue Woche beginnt etwas milder, doch mit 38°C am 1. August und 33°C am 2. August bleibt es heiß in Consell. Der Wind frischt dabei leicht auf, was eine kleine Erfrischung bietet.

Die Luftfeuchtigkeit bleibt durchweg gering, was die Hitze gut erträglich macht. Sonnenanbeter kommen in diesen Tagen voll auf ihre Kosten, denn die Sonneneinstrahlung ist hoch und bietet optimale Voraussetzungen für ausgedehnte Strandtage.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 26.7.2024, 01:27:25. +++