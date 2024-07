Wettervorhersage für Santa Margalida: Sonnenreiche Tage und milde Abende (26.7.2024 bis 2.8.2024) (26.7.2024)

Das Wetter in Santa Margalida: Eine sonnige Woche steht bevor

Die kommende Woche in Santa MargalidaSanta Margalida verspricht bei klarem Himmel viel Sonnenschein und Temperaturen, die die perfekte Grundlage für verschiedene Freiluftaktivitäten bieten. Vom 26. Juli bis zum 02. August 2024 dürfen sich Einwohner und Besucher auf ideales Sommerwetter freuen.

Detailierte Wettervorhersage für Santa Margalida

Der 26. Juli 2024 kündigt sich mit einer Höchsttemperatur von 30°C und einem klarblauen Himmel an. Angenehme Windgeschwindigkeiten von 6 km/h bieten eine willkommene Abkühlung.

Am 27. Juli 2024 setzt sich das strahlende Wetter mit 32°C fort und einer sanften Brise von 7 km/h. Eine niedrigere Luftfeuchtigkeit von 39% sorgt für eine angenehme Trockenheit in der Luft.

Das gleiche Szenario erwartet die Besucher auch am 28. Juli 2024, mit einem leichten Anstieg von Wind auf 8 km/h. Die Luftdruckbedingungen sind mit 1017 hPa stabil.

Der 29. Juli 2024 verwöhnt die Region mit einem Hoch von 34°C. Ein insgesamt warmer Tag, der sich exzellent für Strand- und Wassersportaktivitäten eignet.

Weiterhin sonnig zeigt sich der 30. Juli 2024 bei identischen 34°C, während am 31. Juli 2024 ein Temperaturhöhepunkt von 38°C erreicht wird – der heißeste Tag der Woche, begleitet von einer bemerkenswert niedrigen Luftfeuchtigkeit von 20%.

Der 1. August 2024 läutet mit 33°C eine kleine Abkühlung ein, noch immer bei strahlendem Sonnenschein. Zum Abschluss bietet der 02. August 2024 eine angenehmere Temperatur von 28°C und leicht erhöhter Luftfeuchtigkeit.

Tipps für den perfekten Mallorca-Urlaub

Das derzeitige Wetter in Santa Margalida eignet sich hervorragend für Sonnenbäder, ausgedehnte Wanderungen und die Erkundung der regionalen Sehenswürdigkeiten. Beachten sollten Sonnenanbeter jedoch die UV-Strahlung und entsprechende Schutzmaßnahmen ergreifen.

Sonnenauf- und Untergänge in Santa Margalida

Wer die malerischen Sonnenauf- und Untergänge beobachten möchte, kann dies in der angegebenen Woche um 4:41 Uhr bis spätestens 4:47 Uhr am Morgen und 19:06 Uhr bis 19:59 Uhr am Abend erwarten.

