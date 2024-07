Aktuelle Wetterprognose für Selva, Mallorca: Heiße Sommertage mit strahlendem Sonnenschein (27.7.2024)

Die Sonne strahlt über Selva: Eine Woche voller Sommerglanz

Die kommenden Tage in Selva auf Mallorca versprechen eine Fortsetzung dessen, was wir an mediterranem Sommer so sehr schätzen: strahlender Sonnenschein, warme Temperaturen und laue Abendbrisen, die zur Erholung unter freiem Himmel einladen. Von klarem Himmel bis hin zu einer kurzen Abkühlung ist alles zu erwarten – ein typisches Hochsommer-Wetterbild auf der beliebten Baleareninsel.

Höchsttemperaturen und Sommerfeeling pur in Selva

Das Wetter in Selva zeigt sich von seiner besten Seite. Ab dem 27. Juli 2024 bis zum 3. August 2024 wird ein konstanter Hochsommer mit Tagestemperaturen um die 36°C bis hin zu sengenden 41°C erwartet. Solch heiße Tage bieten die perfekte Gelegenheit, die zahlreichen Aktivitäten unter freiem Himmel zu genießen, die Mallorca zu bieten hat.

Sanfte Brisen und niedrige Luftfeuchtigkeit

Die Luftfeuchtigkeit hält sich in niedrigen Bereichen, was die Sommerhitze angenehm trocken macht und für eine gewisse Erleichterung sorgt. Windgeschwindigkeiten von bis zu 7 km/h tragen zu einer sanften Erfrischung bei, während die durchschnittlichen Werte bei moderaten 4 bis 6 km/h liegen.

Klares und sonniges Wetter dominiert

Ein klarer Himmel wird in der gesamten Woche erwartet, was ideale Bedingungen für ausgedehnte Sonnenbäder und klare Sternennächte bietet. Der Luftdruck bewegt sich in einem stabilen Bereich, was auf beständiges Sommerwetter hinweist.

Verlängerte Abende unter der Sonne von Selva

Die Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten verlängern die Tage im Sommer, und in Selva können Einwohner und Besucher somit lange, genussvolle Tage erwarten. Der frühste Sonnenaufgang wird für 4:42 Uhr und der späteste Sonnenuntergang für 19:06 Uhr angekündigt.

Wetterumschwung am Horizont?

Zum Abschluss der Woche deutet sich ein möglicher Temperaturrückgang an. Der 2. August könnte mit 30°C eine Willkommene Abkühlung bringen, bevor die Temperaturen am 3. August wieder auf angenehme 33°C ansteigen.

Ausblick auf Ihren Urlaub in Selva

Ob Sie einen Spaziergang durch die malerischen Straßen Selvas planen, eine Wandertour durch das Tramuntana-Gebirge vorhaben oder einfach nur die Seele an einem der vielen Strände baumeln lassen wollen – das Wetter spielt mit und präsentiert sich von seiner sonnenverwöhnten Seite. Packen Sie die Badesachen ein und freuen Sie sich auf eine unvergessliche Zeit unter der mallorquinischen Sonne!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.7.2024, 01:42:47. +++