Heiße Sommertage auf Mallorca: Das 7-Tage-Wetter in Santa Maria del Camí (27.7.2024)

Hitzewelle erreicht Santa Maria del Camí

Die kommenden Tage versprechen in Santa Maria del CamíSanta Maria del Camí eine Fortsetzung der sommerlichen Hitze, die typisch für diese Jahreszeit ist. Sie dürfen sich auf eine Reihe von Tagen einstellen, an denen das Thermometer auf 30 Grad Celsius und darüber klettern wird. Sonnenanbeter und Urlauber können die klare Sicht und das strahlende Wetter genießen, während man auch die nötige Vorsicht bei hohen Temperaturen walten lassen sollte.

Tägliche Wetterdetails für Ihre perfekte Urlaubsplanung

Am 27. Juli 2024 werden die Bewohner und Besucher von Santa Maria del Camí mit einem klaren Himmel und einer Höchsttemperatur von 36°C belohnt. Die sanfte Brise von nur 4 km/h wird die Hitze zwar nicht vertreiben, aber sie bietet eine willkommene Erfrischung. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei nur 23%, was den Tag angenehm trocken macht. Sonnenaufgang und -untergang zeichnen sich durch die langen Tage im Hochsommer aus, beginnend um 4:43 Uhr und endend um 19:06 Uhr.

Der 28. Juli sieht ähnlich warme Bedingungen mit einer kleinen Zunahme der Wolken. Die Temperaturen bewegen sich um die 37°C Marke, aber die leichte Bewölkung könnte für etwas Schatten sorgen. Der Wind bleibt mäßig bei etwa 5 km/h, während der Luftdruck leicht auf 1017 hPa angestiegen ist.

Den Höhepunkt der Hitze erleben wir am 29. Juli, an diesem Tag zeigt das Thermometer voraussichtlich bis zu 39°C. Mit einer erstaunlich niedrigen Luftfeuchtigkeit von 15% und einem ungetrübten Himmel, ist dies der Tag, an dem man den Schatten suchen und viel Wasser trinken sollte. Der geringe Wind von 4 km/h wird wohl kaum für Abkühlung sorgen. Der Sonnenaufgang erfolgt um 4:45 Uhr und der Sonnenuntergang um 19:04 Uhr.

In Übereinstimmung mit diesem heißen Trend setzt sich das Wetter bis zum 31. Juli fort, wobei 38°C und klarer Himmel das konstante Motiv bleiben. Auch hier ist mit wenig Erleichterung durch den Wind oder die Luftfeuchtigkeit zu rechnen.

Der Beginn des August bringt uns am 1. August eine leichte Abkühlung auf 36°C, während die Luftfeuchtigkeit auf 30% ansteigt. Und obwohl der Luftdruck sinkt, bleibt der Himmel klar. Der 2. August bietet dann eine weitere Erleichterung mit Temperaturen um 32°C und einer Brise von 7 km/h.

Verteilt auf die kommende Woche, genießen Sie weiterhin klaren Himmel, wie er am 3. August vorausgesagt wird, aber beachten Sie die steigende Luftfeuchtigkeit von 43%, während die Temperaturen konstant bei 32°C bleiben. Dies könnte bedeuten, dass die Tage schwüler werden, auch wenn die Temperaturen leicht sinken.

Genießen Sie den mallorquinischen Sommer mit Bedacht

Während Silvester sehr verführerisch ist, sollte man während einer solchen Hitzewelle Vorsicht walten lassen. Planen Sie Außenaktivitäten in den frühen Morgen- oder späten Abendstunden, bleiben Sie hydratisiert und verwenden Sie Sonnenschutz, um die Sonnenstrahlen zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.7.2024, 01:41:58. +++