Herrliches Sommerwetter in Andratx: Sonnenschein pur und warme Temperaturen bis in die erste Augustwoche hinein (27.7.2024)

Genießen Sie das strahlende Sommerwetter in Andratx

Andratx empfängt seine Besucher und Anwohner in der letzten Juliwoche und zu Beginn des Augusts mit perfektem Sommerwetter. Die Vorhersage präsentiert täglich strahlenden Sonnenschein, der das mediterrane Flair Mallorcas gekonnt unterstreicht. Wer in dieser Zeit Andratx besucht, sollte die Sonnencreme bereithalten und sich auf warme bis heiße Temperaturen vorbereiten.

Die Wetteraussichten für Andratx im Detail

Am Samstag, dem 27. Juli 2024, erwartet Sie ein klarer Himmel mit angenehmen Temperaturen um die 27 °C. Ein sanfter Wind mit gerade einmal 4 km/h wird die Hitze angenehm gestalten, während die Luftfeuchtigkeit bei 61% liegt. Sonnenaufgang und -untergang bieten spektakuläre Aussichten um 4:45 Uhr bzw. 19:08 Uhr.

Der folgende Sonntag, 28. Juli, läutet mit maximal 30 °C den Höhepunkt der Woche ein. Bei einem Himmel so klar wie ein Diamant und derselben Windstärke wie am Vortag bietet der Tag ideale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten oder einen entspannten Tag am Strand. Die Sonne wird um 4:46 Uhr ihre ersten Strahlen über Andratx senden und sie um 19:07 Uhr wieder zurückziehen.

Die Tage Montag und Dienstag stehen dem Wochenende in nichts nach. Temperaturmäßig dürfen Sie mit 29 °C und 28 °C rechnen. Die Winde wehen beständig und die Luftfeuchtigkeit bleibt moderat, was für ein angenehmes Klima sorgt. Die Sonnenuntergänge um 19:06 und 19:05 Uhr versprechen romantische Abendstimmungen.

Der 31. Juli und 1. August bleiben konstant bei 28 °C, während die Luftfeuchtigkeit leicht auf bis zu 65% steigt. Zum Glück sorgt ein leichter Wind dafür, dass es nicht zu schwül wird.

Übergang in den August: Die erste Augustwoche beginnt wie der Juli geendet hat - mit Sonnenschein und warmen Temperaturen. Die Wetterbedingungen bleiben stabil bei 28 °C und wehendem Wind, der einen frische Brise liefert.

Der 3. August leitet schließlich das Ende des hochsommerlichen Wettertrends ein, mit leicht abgekühlten 26 °C und einem klaren Himmel für Ihre Urlaubsaktivitäten. Die Sonne begrüßt Andratx um 4:51 Uhr und verabschiedet sich um 19:01 Uhr.

Unser Tipp für das perfekte Sommererlebnis in Andratx

Nutzen Sie die kommenden Tage für ausgedehnte Spaziergänge entlang der Küste oder einem Besuch in einem der charmanten Cafés von Andratx. Dank der stabilen Wetterlage bietet sich auch die Gelegenheit für Bootsausflüge oder Wassersportaktivitäten. Denken Sie jedoch daran, sich immer ausreichend mit Wasser zu versorgen und zwischen den Sonnenbädern Schattenpausen einzulegen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.7.2024, 01:22:44. +++