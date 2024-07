Hitzewelle und Sonnenschein: Das Wetter in Alaró vom 27.07.2024 bis zum 03.08.2024

Die aktuelle Hitzewelle in Alaró

Während Europa eine extreme Hitzewelle erlebt, zeigt sich Mallorca von seiner heißesten Seite, insbesondere in Alaró. Mit Temperaturen, die in der letzten Juliwoche fast durchgängig um die 40 Grad Celsius liegen, erwarten die Einwohner und Urlauber in Alaró ununterbrochen klaren Himmel und strahlenden Sonnenschein. Die Wettervorhersage für die nächste Woche verspricht kontinuierlich hohe Temperaturen und sorgt somit für ideale Bedingungen für Sonnenanbeter und Freunde des sommerlichen Dolcefarniente.

Temperaturen, die die Insel aufheizen

Am 27. Juli 2024 beginnt die Woche mit angenehmen 37°C und einem klaren Himmel. Es weht ein leichter Wind von 3 km/h, und die Luftfeuchtigkeit beträgt gerade einmal 17%. Dies scheint ein perfekter Tag zu sein, um die ländliche Schönheit von Alaró zu genießen oder sich in einer der vielen idyllischen Buchten der Insel abzukühlen.

Am darauffolgenden Tag bleibt das Wetter gleichbleibend bei 37°C, der Wind nimmt leicht zu auf 5 km/h, und die Luftfeuchtigkeit sinkt weiter auf 16%. Dies deutet darauf hin, dass der Hochsommer in vollem Gange ist und man sich auf endlose Sonnenstunden freuen kann.

Die Hitze steigt bis zum 29. Juli 2024 auf 39°C und erreicht am 30. Juli den Höhepunkt mit erwarteten 40°C, die sich durchaus in der Sonne auch heißer anfühlen können. An diesen Tagen sollte man unbedingt auf eine angemessene Sonnenschutz achten und genügend Flüssigkeit zu sich nehmen, um einen Hitzeschlag zu vermeiden.

Bis zum Ende des Monats bleibt die Temperatur stabil bei 40 Grad, wobei sich die Luftfeuchtigkeit leicht erhöht auf 12%. Im August gibt es eine leichte Abkühlung auf 38°C am 1. und eine spürbar kühlere 32°C am 2. und 3. August, verbunden mit einer Zunahme der Luftfeuchtigkeit auf 36 bzw. 38%.

Windverhältnisse und Sonnenaufgang bzw. -untergang

Interessanterweise bleibt der Wind im gesamten Zeitraum recht schwach, was die Hitze weniger erträglich machen kann. Besonders beachtenswert ist der leichte Anstieg der Windgeschwindigkeit auf 7 km/h am 2. August, was für eine kleine Erleichterung sorgen könnte.

Die Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang ändern sich im Verlauf der Woche nur minimal, verschieben sich aber stetig weiter nach hinten, was darauf hindeutet, dass die Tage bereits kürzer werden.

7-Tage-Wettervorhersage für Alaró

Vom 27. Juli bis zum 3. August präsentiert sich Alaró fast wie aus einem Bilderbuch für Sommerwetter. Hier eine detaillierte Übersicht:

Eine Woche ohne Regen, strahlenden Sonnenschein und maximalen Temperaturen - das Leben auf Mallorca könnte kaum schöner sein. Packen Sie also Ihre Strandtasche und genießen Sie diese heißen Sommertage in Alaró.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.7.2024, 01:21:02. +++