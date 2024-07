Hochsommer in Maria de la Salut: Steigende Temperaturen und strahlender Sonnenschein (27.7.2024)

Aktuelle Wettervorhersage: Eine Hitzewelle erreicht Maria de la Salut

Mit einem klaren Himmel und Temperaturen, die in dieser Woche die 40-Grad-Marke erreichen, erlebt Maria de la Salut echtes Hochsommerwetter. Die bevorstehenden Tage versprechen, mit niedriger Luftfeuchtigkeit und sanften Winden, ideale Bedingungen für alle Sonnenanbeter und Urlauber, die das hochsommerliche Mallorca erleben möchten.

Heiße Tage und laue Nächte: So wird das Wetter diese Woche

Am Samstag, den 27. Juli 2024, beginnt der Tag mit angenehmen 35 Grad Celsius, bei einem überwiegend klaren Himmel. Der Wind bewegt sich leicht mit nur 6 km/h. Ein perfekter Tag, um die Strände Mallorcas zu genießen oder durch die Gassen von Maria de la Salut zu schlendern.

Die kommende Woche verspricht ähnliche Bedingungen: Sonne pur und Temperaturen, die die heißen 38 bis 40 Grad Celsius erreichen, speziell am 30. und 31. Juli. Der Sonnenuntergang entführt die Insulaner und Besucher erst gegen 19:00 Uhr in den Abend, was lange und ausgedehnte Tagesaktivitäten ermöglicht.

Abkühlung in Sicht: Temperatursturz am Wochenende

Der 2. August bringt einen willkommenen Wechsel. Mit einem plötzlichen Sturz auf 30 Grad Celsius und einer erhöhten Luftfeuchtigkeit von 45% bringt diese Abkühlung eine angenehme Erleichterung. Der Wind nimmt leicht zu und macht den Tag perfekt für seichte Segeltörns oder Surfausflüge auf dem azurblauen Meer.

Zum Abschluss der Woche zeigt sich das Wetter weiterhin gnädig. Am 3. August genießen wir einen klaren Himmel, begleitet von 33 Grad Celsius und einem milden Wind, der das tropische Gefühl auf dieser herrlichen Insel perfektioniert.

Ausblick: Perfekte Bedingungen für Urlauber und Einheimische

Die aktuelle Wetterlage ist ideal für alle, die ihre Zeit im Freien verbringen wollen, seien es Urlauber, die die zahlreichen Attraktionen von Mallorca entdecken möchten, oder Einheimische, die den Sommer in vollen Zügen genießen wollen. Verpassen Sie nicht, die herrlichen Sonnenauf- und -untergänge zu beobachten, die in dieser Jahreszeit für atemberaubende Farbenspiele am Himmel sorgen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.7.2024, 01:36:12. +++