Mallorca Wetter: Glutwelle in Consell – Heiße Temperaturen bis zu 40°C erwartet! (27.7.2024)

Heißes Sommerwetter setzt sich in Consell fort

Mit sommerlichen Höchstwerten von bis zu 40 Grad Celsius zeigt sich das Wetter in Consell, Mallorca, von seiner heißesten Seite. Die Inselbewohner und ihre Gäste können sich in den kommenden Tagen auf eine anhaltende Glutwelle einstellen. Während in ganz Europa die Temperaturen steigen, liefert unsere aktuelle Wetteranalyse wichtige Informationen für all jene, die ihren Aufenthalt in Consell planen - oder einfach vor der Haustür das ideale Sonnenbaden genießen wollen.

Strahlender Sonnenschein und klarer Himmel über Consell

Bereits zum Wochenende hin präsentiert sich das Wetter in Consell mit klarblauem Himmel und strahlender Sonne. Der klare Himmel bleibt den Bewohnern und Besuchern über den gesamten Berichtszeitraum erhalten. Am Samstag, den 27. Juli 2024, steigen die Temperaturen auf heißerregende 37 Grad, und der Wind bleibt mit einer Geschwindigkeit von lediglich 4 km/h angenehm mild.

Temperaturhöhepunkte bis zu 40 Grad und Hauch von Wind

Die darauf folgenden Tage offerieren ähnlich hohe Temperaturen und geringfügige Wetteränderungen. Sonntags erwartet die Bewohner von Consell ein Mix aus Sonne und wenigen Wolken bei gleichbleibend hohen 37 Grad, bevor am Montag und Dienstag die Säule des Thermometers bis auf brütende 40 Grad klettert. Der Wind bleibt auch hier mit 4 bis 5 km/h dezent, sodass kaum eine erfrischende Brise die Hitze mildern kann.

Spürbare Luftfeuchtigkeit und stabiler Luftdruck

Neben der intensiven Hitze spielt auch die Luftfeuchtigkeit eine nicht zu unterschätzende Rolle. An den heißesten Tagen sinkt diese auf bis zu 9 Prozent, was die Hitze noch drückender erscheinen lässt. Trotz des hohen Druckgefühls bleibt der Luftdruck mit Werten um 1015 hPa recht stabil.

Leichte Abkühlung und Fortsetzung des strahlenden Himmels

Zum Beginn des Monats August nimmt die Hitze geringfügig ab, und die Temperaturen erreichen am 1. August ein Maximum von 38 Grad. Der klar Himmel bleibt bestehen, und die Luftfeuchtigkeit steigt wieder etwas an. Der 2. August bringt eine willkommene Abkühlung auf 32 Grad, wobei die Luftfeuchtigkeit sich mit 35 Prozent spürbarer zeigt.

Am finalen Tag unserer Wochenprognose, dem 3. August, können sich die Consell-Bewohner über eine leichte Erwärmung auf 33 Grad freuen, während die Luftfeuchtigkeit weiterhin relative Hochwerte verzeichnet. Insgesamt bleibt es trocken, mit einem klaren Himmel wie aus dem Bilderbuch.

Tipp für Urlauber und Einheimische

Aufgrund der geringen Luftfeuchtigkeit und des starken Sonnenscheins ist es besonders wichtig, auf ausreichenden Sonnenschutz und Hydratation zu achten. Lange Aufenthalte im Freien sollten gut überlegt und Schutzmaßnahmen wie Kopfbedeckung, Sonnenbrille und Sonnencreme sollten nicht vernachlässigt werden.

Wir wünschen allen Bewohnern und Besuchern eine angenehme Woche und empfehlen stets, das aktuelle Wetter im Blick zu behalten, um auf eventuelle Änderungen vorbereitet zu sein.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.7.2024, 01:28:35. +++