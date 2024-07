Sencelles Temperaturen schießen in die Höhe: Klare Himmel und Rekordwärme erwartet (27.7.2024)

Sonnenglut auf Mallorca: Sencelles bereitet sich auf eine Hitzewelle vor

Die Sonnenterrasse Mallorcas erwartet in der letzten Juliwoche und zu Beginn des Augusts eine meteorologische Ausnahmeerscheinung: In Sencelles steigen die Temperaturen auf Spitzenwerte, und der Himmel präsentiert sich in tiefstem Azurblau. Wenn Sie sich auf der Insel aufhalten oder Ihren Urlaub planen, sollten Sie sich auf die bevorstehenden heißen Tage einstellen und die klaren Nächte genießen.

Prognose für die Woche: Strahlend blauer Himmel und steigendes Thermometer

Am 27. Juli 2024 beginnt die glühende Serie mit einem Maximum von 37°C unter einem unablässigen klaren Himmel. Die Brise fühlt sich mit gerade mal 4 km/h eher sanft an, während die Luftfeuchtigkeit auf 15% sinkt - die Hitze wird spürbar trocken sein. Mit 1013 hPa bleibt der Luftdruck stabil. Der frühe Sonnenaufgang um 4:43 Uhr signalisiert den Tagesbeginn und erst um 19:06 Uhr wird es Zeit, den hiesigen Sonnenuntergang zu bewundern.

Die Tage bis zum 31. Juli 2024 versprechen ähnliche Verhältnisse, wobei die Temperaturen noch etwas anziehen - bis hin zu 42°C. Auch an diesen Tagen sind kaum Wolken am Himmel über Sencelles zu erblicken, und die Winde halten sich zurück, was die Hitze noch intensiver erscheinen lässt. Auf dem Gipfel der Hitzewelle, die Luftfeuchtigkeit nimmt leicht zu auf 8%, während der Luftdruck weiterhin um den Wert von 1013 hPa pendelt.

Zu Beginn des Augusts kündigt sich eine leichte Entschärfung an: Am 1. August erlaubt die Natur eine kleine Atempause mit immerhin noch heißen 40°C. Gegen Ende der Prognose, am 3. August 2024, fällt das Thermometer auf angenehmere 34°C, und eine erhöhte Luftfeuchtigkeit von 32% könnte etwas Ergiebigkeit in die trockene Luft bringen.

Tipps für Bewohner und Besucher: Wie geht man mit der Hitze um?

Sollten Sie in dieser Zeit in Sencelles oder auf Mallorca unterwegs sein, achten Sie auf ausreichenden Sonnenschutz und eine hohe Flüssigkeitszufuhr. Der klare Himmel und die stetige Sonneneinstrahlung verlangen nach einem hohen Lichtschutzfaktor, Sonnenhut und -brille. Ebenso sind die Stunden der Mittagshitze ideal, um einen schattigen Platz zur Siesta aufzusuchen.

Die Abende und Nächte bieten aufgrund der klaren Himmel perfekte Voraussetzungen für Sternenbeobachtungen oder abendliche Spaziergänge - nutzen Sie die Möglichkeit, um der Tageshitze zu entfliehen.

Fazit: Eine Woche unter mallorquinischer Sonne

Die kommenden Tage in Sencelles laden dazu ein, das Wetter in vollen Zügen zu genießen, aber auch die nötige Vorsicht walten zu lassen. Die Mallorcazeitung.es hält Sie weiterhin auf dem Laufenden über die Wetterentwicklungen und gibt Tipps für Ihren Aufenthalt unter der mediterranen Sonne.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.7.2024, 01:43:12. +++