Sonnenverwöhnte Tage voraus: Wetterausblick für Petra, Mallorca (27.07.24 bis 03.08.24)

Strahlendes Sommerwetter setzt sich in Petra fort

Die kommende Woche zeichnet sich in PetraPetra auf der idyllischen Insel Mallorca durch ungetrübten Sonnenschein und angenehm warme Temperaturen aus. Dies sorgt für perfekte Bedingungen, um das vielfältige Freizeitangebot zu genießen oder einfach im wohltuenden Mittelmeer abzukühlen.

Wetterübersicht für die letzten Juli-Tage

Ende Juli präsentiert sich das Wetter in Petra von seiner besten Seite. So steigen am 27. Juli 2024 die Temperaturen auf 26°C bei einem klaren Himmel, gefolgt von ähnlich attraktiven Bedingungen am 28. Juli mit Temperaturen bis zu 28°C.

Temperaturen und Konditionen bis Anfang August

Der klare Trend setzt sich bis in den Anfang August hinein fort. Ein leichter Anstieg der Windgeschwindigkeiten sorgt für eine frische und belebende Brise, während das Thermometer am 1. August die 30°C-Marke erreicht und damit den Höhepunkt der Woche markiert.

Luftdruck und Feuchtigkeit

Trockene Bedingungen kennzeichnen die Periode, wobei die Luftfeuchtigkeit meist unter 30 Prozent liegt. Diese angenehm niedrige Feuchtigkeit in Kombination mit einem stabilen Luftdruck verspricht klare Luft und weitreichende Aussichten über die malerische Landschaft Petras.

Windverhältnisse und Sonnenaufgangszeiten

Mit leichten Winden, die meistens um die 5 bis 11 km/h liegen, bleibt es angenehm, auch in den heißesten Stunden des Tages. Die Sonnenauf- und -untergangszeiten verschieben sich im Verlauf der Woche minimal, wobei die Sonne täglich schon vor 3:00 Uhr auf- und nach 16:30 Uhr untergeht.

Unsere Empfehlung: Nutzen Sie die perfekten Wetterbedingungen, um Petra in seinem sommerlichen Glanz zu erkunden oder einen entspannten Tag an einem der zahlreichen Strände zu verbringen. Es ist die ideale Zeit, um das Outdoor-Leben auf Mallorca voll auszukosten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.7.2024, 01:38:22. +++