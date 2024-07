Sonnige Hitzewelle in Costitx: Die Wetterprognose für die kommende Woche (27.7.2024)

Sommerhitze kehrt nach Costitx zurück: Eine Prognose für die kommende Woche

Der Juli verabschiedet sich in Costitx mit einem strahlenden Sonnenschein und heißen Temperaturen, die das Thermometer auf Spitzenwerte klettern lassen. In der kommenden Woche stellt sich die Frage nach Regen erst gar nicht, denn der Himmel präsentiert sich in reinem Blau, ohne eine einzige Wolke.

Klarer Himmel und steigende Temperaturen

Bereits am Samstag, den 27. Juli 2024, brilliert der Himmel mit einem klaren Blau und verspricht ein Maximum von 37°C. Bei einer sanften Brise von nur 5 km/h und einer niedrigen Luftfeuchtigkeit von 17% dürfte der Tag angenehm und erträglich werden.

Am Sonntag setzt sich das gleiche Wetter fort: ein wolkenloser Himmel mit einer Höchsttemperatur von wiederum 37°C und einem leicht erhöhten Wind von 7 km/h. Mit der zunehmenden Hitze sollten die Einwohner und Besucher von Costitx darauf achten, genügend Flüssigkeit zu sich zu nehmen und die Mittagssonne zu meiden.

Höhepunkte der Hitzewelle

Der Montag zeigt sich noch hitziger, denn die Prognose verheißt ein Hoch von 40°C. Während die Brise nachlässt und die Luftfeuchtigkeit auf nur 9% sinkt, erreicht die Hitze ihren Höhepunkt. Der Dienstag wiederholt dieses Szenario mit identischen Temperaturen und Bedingungen.

Auf den Höhepunkt der Wärme folgt am Mittwoch ein zusätzliches Ansteigen der Temperaturen auf beeindruckende 42°C. Geringe Bewegungen der Luft und konstant niedrige Feuchtigkeit machen Sonnenschutz und Hydratation zu einem Muss.

Zum Glück bringt der Donnerstag eine willkommene Entlastung von der sengenden Hitze, und die Temperatur sinkt leicht auf 41°C. Dies könnte eine gute Gelegenheit sein, die imposanten Sehenswürdigkeiten von Costitx zu besichtigen oder sich in den Schatten der alten Gassen zu begeben.

Temperaturrückgang und konstante Sonne zum Wochenabschluss

Den Abschluss einer überwiegend heißen Woche bildet der Freitag mit einer deutlichen Abkühlung auf 31°C und einer Zunahme der Windgeschwindigkeit auf 8 km/h. Dies könnte als eine angenehme Abkühlung empfunden werden nach den vorangegangenen Tagen extremer Hitze. Der Samstag läutet das Wochenende mit einer angenehmen 34°C Wärme und milder Luftfeuchtigkeit ein, perfekt, um die Natur und Kultur Mallorcas zu genießen.

Fazit: Eine Woche unter der mallorquinischen Sonne

Die kommende Woche in Costitx steht ganz im Zeichen des Sommers, mit viel Sonnenschein und hohen Temperaturen. Ein Ausnahmezustand, für den man sich rüsten sollte – denken Sie an ausreichenden Sonnenschutz und Hydratation. Erleben Sie die Insel in ihrer sommerlichen Pracht, aber vergessen Sie nicht, in den kühlenden Abendstunden für Erholung zu sorgen.

